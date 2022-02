La jeunesse est prometteuse aux Warriors !

Même si les Spurs ne sont pas l’adversaire le plus redoutable de la ligue, se déplacer à San Antonio et espérer y gagner sans Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins, Otto Porter Jr, Andre Iguodala et Nemanja Bjelica, s’avérait une mission pas impossible mais très compliquée pour les Warriors.

Surtout quand les Spurs comptent 17 points d’avance à 14 minutes de la fin du match, malgré le réveil de Jordan Poole dans le troisième quart-temps. Comment les jeunes talents des Warriors allaient-ils réagir ? Le pouvaient-ils d’ailleurs ?

Avec les vétérans derrière eux, sur le banc pour les soutenir, l’exploit était possible.

« Cela montre notre caractère », explique Jordan Poole, auteur de 31 points, à NBC Sports. « Tout le monde est content pour tout le monde, chacun veut voir l’autre réussir. Stephen Curry m’a parlé toute la rencontre, pour me donner des conseils, ainsi qu’à l’équipe. Klay Thompson était aussi très heureux. La camaraderie et l’alchimie sont incroyables. »

L’action du match pour le duo Poole – Moody

Cela s’illustre sur le panier primé de Jordan Poole à 17 secondes de la fin, pour prendre deux points d’avance. L’arrière va terminer son retour vers son banc en célébrant son shoot, sourire aux lèvres, avec Stephen Curry.

Ce tir fut possible grâce à l’impact de Moses Moody. Le rookie a eu le droit à son plus gros temps de jeu de la saison (37 minutes), qu’il a parfaitement utilisé pour inscrire 20 points et prendre 7 rebonds, et réussir ainsi le meilleur match de sa jeune carrière. « C’était une opportunité à saisir », confie-t-il. « J’ai attendu patiemment, je savais que ça finirait par venir. C’était mon moment pour me montrer, j’étais préparé. »

Sur cette action donc, le 14e choix de la dernière Draft est allé provoquer la perte de balle de Dejounte Murray, sur le rebond, après une première tentative manquée de Jordan Poole justement. Cette second chance va faire très mal aux joueurs de Gregg Popovich.

« C’est l’action qui nous permet de gagner le match », assure Jordan Poole, toujours pour NBC Sports. « Il s’est battu, a fait l’effort, surtout à ce moment crucial de la partie. Et surtout pour un joueur qui débarque dans la ligue. Tout le crédit lui revient. »

Steve Kerr a la même analyse que l’arrière pour évoquer son rookie. « Il a non seulement pesé avec ses shoots et son scoring, mais il s’est jeté au sol pour chaque ballon perdu, il est allé au rebond », constate admiratif le coach. « Moses est un compétiteur, un gagnant. »

Draymond Green va mieux

Il ne faudra pas non plus oublier les 14 points de Jonathan Kuminga dans le dernier quart-temps, ni le match de Damion Lee, auteur de 21 points. L’effort des Warriors est collectif et la victoire « fantastique » d’après Steve Kerr.

Et les absents dans tout ça ? Quelles sont les nouvelles des anciens, qui ont manqué cette rencontre et encombrent l’infirmerie ?

« Curry s’est fait mal à l’orteil contre les Rockets, en milieu de troisième quart-temps », justifie Steve Kerr pour ESPN. « Wiggins a mal au dos. Otto a lui aussi des soucis au dos, alors qu’on espérait qu’il pourrait jouer ce match. Ne pas le faire jouer, c’était une sage décision, comme ça il aura quelques jours de repos de plus. Green se sent bien, mais il ne va pas rejouer avant plusieurs jours. »

Klay Thompson, lui, n’était pas en tenue car il est toujours privé de « back-to-back » et Andre Iguodala est encore gêné par sa hanche. Après avoir trop joué selon son coach, le MVP des Finals 2015 en est désormais à sept matches de suite manqués à cause de sa blessure.