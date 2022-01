Tom Thibodeau ne compte pas sur Cam Reddish

Cam Reddish était prévénu : à son arrivée à New York, après son départ souhaité d’Atlanta, Tom Thibodeau ne lui avait fait aucune promesse. Deux semaines après, le joueur a peu joué sous ses nouvelles couleurs et le constat est clair.

Reddish, qui n’a accumulé que 15 minutes au total avec les Knicks, ne fait pas partie des plans de l’entraîneur pour l’instant.

« On a parlé de tout ça. On l’aime et on apprécie son talent », commence le coach pour le New York Post. « La saison est longue. On savait qu’on avait transféré un joueur qui ne serait pas dans la rotation car on ne peut pas l’ajouter sans enlever quelqu’un. Il pourra y avoir des blessures, donc il faut être patient. »

Thibodeau s’accroche donc à sa rotation de dix joueurs. Et seuls des transferts comme ceux évoqués de Kemba Walker, Evan Fournier ou d’Alec Burks pourront le faire changer d’avis.

Surtout que dans quelques semaines, après le All-Star Game sans doute, il faudra refaire de la place à Derrick Rose, opéré de la cheville droite dans les derniers jours de 2021 et remplacé par Quentin Grimes depuis.