Tom Thibodeau ne fait aucune promesse à Cam Reddish

Cam Reddish était en civil à l’occasion du match entre les Knicks et les Hawks. L’arrière/ailier n’a donc pas participé à la victoire de sa nouvelle équipe sur son ancienne. L’ex-Dukie voulait ainsi surtout quitter Atlanta… même si Tom Thibodeau n’a pas fait aucune promesse à son nouveau joueur.

« Avec chaque équipe, chaque jour, on travaille sur le développement de votre équipe et de vos joueurs mais vous avez un nombre limité de minutes disponibles à chaque match : 240 minutes », explique ainsi le coach. « Donc vous devez faire jouer celui qui vous donne la meilleure chance de gagner. Et le développement d’un joueur n’est jamais plus important que le développement d’un autre. La victoire doit passer en premier. Vous faites jouer celui qui vous donne la meilleure chance de gagner. Si vous êtes dans la rotation, vous devez être performant. »

Pas question donc d’offrir des minutes à Cam Reddish simplement pour l’aider à se montrer. L’ancien camarade de RJ Barrett à la fac va vite devoir faire ses preuves, contrairement à un Kevin Knox qu’il a remplacé, au sein d’une rotation chargée sur les ailes (Immanuel Quickley, Quentin Grimes, Evan Fournier, Alec Burks, RJ Barrett…).

« On ne se focalise jamais sur un joueur, mais sur l’équipe », continue Tom Thibodeau. « Le sujet, ce n’est pas le développement de Cam ou celui d’Immanuel Quickley. C’est le développement de tout le monde. Je suis impatient de travailler avec Cam. L’entraînement, c’est important pour moi. Il faut mériter ce qu’on veut, c’est tout. »

Au travail, donc…