Stats & Highlights | Luka Doncic sans pitié pour Rick Carlisle, les Celtics portés par leurs All-Stars

Plus de Kristaps Porzingis, pas de problème pour Luka Doncic et Dallas. Le premier est sorti à cause de son genou, mais le second a été excellent pour priver Rick Carlisle, son ancien coach, d’une victoire pour son retour dans le Texas.

Les Celtics, eux, continuent les montagnes russes avec une victoire contre les Pelicans et des grosses prestations de Jayson Tatum et Jaylen Brown.

Dallas – Indiana : 132-105

Pour son retour à Dallas, Rick Carlisle n’a rien pu faire face à Luka Doncic. Le Slovène (30 points, 12 passes) a été omniprésent en début de match, au scoring comme à la passe, et les Pacers ont vite été noyés défensivement.

Même si Kristaps Porzingis, gêné par son genou, a quitté ses coéquipiers, Reggie Bullock a bien secondé Luka Doncic en second quart-temps, avec 14 points à 5/5 au shoot dans cet acte. La soirée fut tranquille pour Jason Kidd et Luka Doncic, ce dernier n’ayant joué que deux petites minutes dans le dernier quart-temps.

Mavericks / 132 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Finney-Smith 28 2/5 0/2 1/1 3 3 6 2 2 0 1 1 +27 5 10 M. Kleber 23 5/9 3/5 2/2 2 12 14 1 3 1 0 0 +11 15 27 K. Porzingis 11 2/5 0/1 1/2 0 1 1 0 2 0 0 0 +3 5 2 J. Brunson 32 6/12 1/2 0/0 0 2 2 8 0 1 1 0 +13 13 17 L. Doncic 32 12/21 4/9 2/7 1 5 6 12 0 1 1 2 +34 30 36 R. Bullock 24 8/11 6/8 1/1 0 3 3 0 0 1 0 0 +21 23 24 M. Chriss 16 2/8 0/0 0/1 3 5 8 3 4 1 1 2 +11 4 10 D. Powell 20 5/9 0/1 0/0 1 2 3 0 2 2 0 2 +13 10 13 T. Burke 5 1/3 1/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 3 1 F. Ntilikina 17 3/6 0/1 3/4 0 2 2 2 1 0 0 0 -2 9 9 J. Green 24 4/6 0/1 4/4 1 0 1 3 5 1 1 0 +10 12 14 T. Pinson 5 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 3 3 Total 51/96 16/34 14/22 11 35 46 31 19 8 5 7 132 Pacers / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Sabonis 29 8/10 1/2 4/5 3 12 15 8 5 0 3 1 -18 21 39 J. Holiday 24 3/9 1/7 0/0 0 2 2 2 1 0 1 0 -23 7 4 T. Craig 20 0/4 0/4 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -20 0 -3 C. LeVert 27 4/10 2/3 4/5 0 1 1 4 2 0 0 0 -23 14 12 C. Duarte 22 5/11 0/3 2/2 1 2 3 2 3 0 2 0 -19 12 9 I. Jackson 18 5/8 1/1 1/2 4 2 6 1 6 1 2 3 -9 12 17 O. Brissett 23 1/7 0/1 3/6 1 9 10 1 0 0 1 0 -2 5 6 D. Washington Jr. 25 9/17 3/6 1/1 0 3 3 3 2 0 0 0 -5 22 20 J. Lamb 18 2/5 1/3 0/0 0 2 2 1 0 0 1 1 -9 5 5 T. Taylor 12 1/2 0/1 1/2 1 1 2 0 0 0 0 2 -3 3 5 L. Stephenson 16 1/5 0/1 0/0 0 2 2 3 1 0 1 0 +1 2 2 K. Sykes 5 1/3 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 2 0 Total 40/91 9/33 16/23 10 37 47 25 21 1 11 7 105

New Orleans – Boston : 97-107

Au lendemain d’une défaite à Atlanta, où ils n’avaient pas brillé, Jayson Tatum (38 points) et Jaylen Brown (31) ont bien réagi et confirmé l’irrégularité de Boston. Bien aidé par des Pelicans très maladroits en première mi-temps, chacun a fait le show. Si bien qu’à la pause, les deux joueurs avaient inscrit 38 points, contre 34 pour New Orleans !

Il y avait presque 20 points d’écart et le match semblait plié, puisque Robert Williams et Marcus Smart étaient, eux aussi, dans un bon soir. Mais avec un Jose Alvarado accrocheur, les Celtics ont dû montrer les muscles pour s’en sortir. Les Jay’s enfoncent définitivement le clou dans les deux dernières minutes, avec chacun un tir primé.