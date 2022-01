Le genou de Kristaps Porzingis fait encore des siennes

Kristaps Porzingis est peut-être reparti pour un tour avec son genou droit qui le malmène depuis sa déchirure du ménisque du même genou contractée dans la bulle d’Orlando en août 2020.

Cette nuit, l’intérieur letton n’a pu rester que 11 minutes sur le terrain, le temps de scorer 5 points et de prendre 1 rebond avant de sortir et de rapidement déclarer forfait pour le reste de la rencontre remportée par Dallas face à Indiana.

« Il a dit qu’il était un peu inquiet. J’espère que ce n’est rien. S’il a mal, ça n’a pas de sens de jouer », a réagi Luka Doncic après la rencontre.

En conséquence, Kristaps Porzingis n’effectuera pas le déplacement pour Orlando avec le reste de l’équipe et va donc subir des examens complémentaires afin d’en savoir plus sur l’état de son genou et éventuellement la durée de son indisponibilité.