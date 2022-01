Julius Randle : « Je veux toujours aider à ramener un titre aux Knicks »

Quel drôle d’enchaînement pour Julius Randle à New York. Après une première campagne moyenne sous les ordres de David Fizdale puis Mike Miller, l’ailier fort avait explosé grâce à Tom Thibodeau, devenant le visage de ces Knicks de nouveau conquérants, en décrochant le trophée de MIP, une place au All-Star Game et une prolongation.

Quelques mois plus tard, il est à nouveau le symbole des Knicks… mais un symbole négatif alors que l’équipe enchaîne les déconvenues et pointe actuellement à la 12e place de l’Est (23 victoires – 27 défaites).

Alors qu’il évite au maximum la presse, et qu’il semble globalement dans une très mauvaise période sur le plan mental, Julius Randle regrette-t-il d’avoir prolongé à New York jusqu’en 2026 ?

« Je ne changerais rien », assure-t-il. « Je veux toujours faire partie (de ce club). Je veux toujours aller au bout (du processus). Je veux toujours aider à ramener un titre aux Knicks. Je ne vais donc pas me réjouir et être à fond quand tout va bien mais vouloir m’enfuir et me cacher quand ça ne va pas forcément comme je le souhaite ou comme l’équipe le souhaite. Je suis toujours engagé derrière tout ça. Je m’accroche toujours à cet objectif. »

Les rêves de titre exprimés durant l’intersaison par Julius Randle semblent désormais bien loin, et l’objectif est désormais surtout de sauver la saison actuelle, en atteignant au moins les playoffs.

« C’est dur, mais comme le dit mon gars J. Cole, il y a de la beauté dans la souffrance »

« C’est dur, mais comme le dit mon gars J. Cole, il y a de la beauté dans la souffrance », continue Julius Randle. « C’est une lutte. On essaie de trouver des solutions. Mais c’est vraiment là que tu découvres qui sont les gens. C’est là que vous découvrez le caractère des gars de votre équipe, donc je suis enthousiaste car on a encore beaucoup de matchs à jouer, et je suis enthousiaste de voir comment on va aller de l’avant et dépasser ça. »

Parce qu’il s’est appuyé sur lui (avec réussite) la saison dernière, Tom Thibodeau lui témoigne toujours sa confiance, le coach répétant que Julius Randle va finir pas retrouver son meilleur niveau de jeu.

« C’est toujours la même chose », explique le joueur, sur la façon dont il peut sortir de ce trou noir. « Je vais rester fidèle à mes principes. Je vais rester fidèle à qui je suis en tant que personne. Venir, travailler tous les jours, essayer d’être un leader communicatif, avec mon état d’esprit et mon énergie, et juste essayer d’être positif. »

Ce n’est pas vraiment ce qui transparait sur le terrain, mais Julius Randle assure que le rebond est proche.

« Définitivement. Nous avons l’équipe », répète-t-il. « Nous avons le talent. Nous avons le coach, le soutien. Donc nous pouvons certainement le faire. » Reste à voir si cet optimisme est réel, ou s’il est juste de façade. Et surtout s’il est partagé par les dirigeants, qui pourraient passer aux grandes manœuvres rapidement…