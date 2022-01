DeMar DeRozan très touché par l’hommage des Spurs

Séquence émotion avant le Spurs/Bulls de la nuit dernière, lorsque DeMar DeRozan a été présenté par un clip vidéo rendant hommage à son passage à San Antonio, que ce soit pour ses actions « clutch », son leadership ou son apport envers la communauté locale.

Hasard du calendrier, sa venue à San Antonio a été précédée de l’annonce de sa présence en tant que titulaire au prochain All-Star Game, une belle revanche pour le joueur, au fond du trou après son départ de Toronto, et qui a su se transcender avec les Spurs pendant trois saisons avant de prendre la direction de Chicago durant l’intersaison.

Bien qu’il ait passé près de dix ans à Toronto, et que son passage à San Antonio ait été frustrant sur le plan collectif, DeMar DeRozan a apprécié l’accueil des fans texans suite à l’échange avec Kawhi Leonard.

« J’ai tellement appris de mon passage ici. Ils m’ont accepté dès le premier jour. J’ai donné tout ce que j’avais lorsque je portais ce maillot, et cette vidéo montre le respect que je leur ai témoigné, après avoir représenté la franchise des Spurs du mieux que j’ai pu. Être honoré de cette façon pour mon retour, c’est quelque chose que je ne prends clairement pas comme acquis. Ça me rend plus qu’heureux, joyeux, de recevoir un tel hommage ».

Loin des yeux, près du cœur

Paradoxalement, il y avait un peu de DeMar DeRozan dans la victoire des Spurs cette nuit, tant il a accompagné la jeune garde de Gregg Popovich à se développer, que ce soit Keldon Johnson, pour qui il a été un « grand frere et un mentor » ou Dejoute Murray.

« C’est mon petit frère. J’ai le plus grand respect et beaucoup d’amour pour lui, pas uniquement en tant que basketteur mais en tant qu’être humain. Depuis mon passage ici, on a créé un lien qui ne se brisera jamais », a-t-il ajouté au sujet du MVP de la nuit, auteur de 29 points et 12 passes décisives et pas loin de tourner à un triple-double en moyenne. « Il devrait être au All-Star Game. J’aurais aimé que leur bilan soit meilleur, parce qu’il n’y a pas beaucoup de meneurs que je prendrais avant lui. Il joue un très bon basket, pas seulement offensivement, mais aussi défensivement. C’est un des meilleurs « two-way players » de cette ligue ».

DeMar DeRozan a changé de dimension en atterrissant dans l’Illinois pour épauler le tandem LaVine-Vucevic. Pour autant, il garde toujours un lien très fort avec les Spurs.

« Je regarde chacun de leurs matchs. Si on ne joue pas, je les regarde. Je parle à Dejounte Murray, Keldon Johnson et la plupart de ces gars. Je reste en contact avec eux », a-t-il poursuivi. « Je parle aussi beaucoup à Pop. Il m’appelle de temps en temps, pas spécialement pour une raison particulière, juste pour me demander comment ça va. C’est un autre lien avec cette franchise que je vais chérir pour toujours. La façon dont il m’a pris et m’a permis d’être moi-même quand j’étais là-bas… C’est toujours super de le voir, de pouvoir parler, se chambrer, c’était un petit truc qu’on avait entre nous ».