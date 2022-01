All-Star Game, Rising Stars… Les maillots officiels du All-Star Week-End

Au lendemain de l’annonce des titulaires pour le All-Star Game 2022, Nike a dévoilé les trois jeux de maillots que porteront les différents participants au All-Star Week-End. Un week-end pas comme les autres puisque la NBA continuera de célébrer ses 75 ans.

Cela commencera par les tenues bien distinctes du All-Star Celebrity Game. Signés Converse, les maillots ont été dessinés par des jeunes créatifs, dont des adolescents, et leur mission était de s’appuyer sur les différences culturelles entre l’Est et l’Ouest. Pour l’Est, c’est le côté « col bleu » de certaines villes et le street art. Pour l’Ouest, il s’agissait de mettre en avant la culture pop des années 90, comme les films, la télévision et la musique.

Pour le Rising Stars, dont la NBA a dévoilé une nouvelle formule, c’est Nike qui dessine les quatre maillots et c’est beaucoup plus sobre avec tout de même du bleu pour représenter le lac Érié, et le rouge qui symbolise Cleveland sur chaque tenue.

Enfin, pour le All-Star Game, c’est Jordan Brand qui s’y colle avec « une typo qui s’inspire de l’architecture des ponts de la ville et rend hommage aux uniformes All-Star de la fin des années 80 et du début des années 90« . Les couleurs sont tirées de « l’éclat prismatique argenté d’un diamant ». Leur particularité : un tissu crêpé, avec un nouveau fil Trilobal « Iridescent Shine » qui crée un effet de changement de couleur en fonction de la lumière.