Au complet, les Hawks retrouvent le sourire

Plus tôt dans la saison, alors que les Hawks enchaînaient les défaites et les contre-performances dans le ventre mou de la conférence Est, Trae Young se voulait rassurant. Le jeune leader d’Atlanta vendait toujours son refrain inchangé, selon lequel rien n’était perdu pour accrocher les playoffs. Qu’une petite série de victoires suffirait à les remettre sur le droit chemin…

Désormais sur cinq victoires de rang, après avoir tranquillement disposé des Kings jeudi soir à domicile, les promesses du meneur des Hawks sont en train de devenir réalité. Atlanta est bel et bien de retour dans la course à l’Est, à deux victoires seulement des Celtics, actuels huitièmes…

Un banc en béton armé !

Surtout, pour la première fois depuis le 3 janvier 2020 (deux ans en arrière quasiment !), les Hawks n’avaient aucun joueur sur la liste des blessés et la différence était flagrante avec 70 des 120 points inscrits par les remplaçants d’Atlanta, dont 18 points et 7 passes pour Bogdan Bogdanovic, de retour après sa blessure au genou.

« C’est quelque chose qui ne m’a jamais gêné dans ma carrière. J’ai toujours préféré gagner », affirme le Serbe dans le AJC Journal. « Pendant l’été, on peut établir des objectifs et on peut discuter mais, pendant la saison, il faut faire des sacrifices. On a tous une belle vie, à être payé pour jouer à un jeu qu’on adore. Pour gagner, il faut consentir à des sacrifices. »

Outre le sniper serbe, Onyeka Okongwu a également fini à 18 points et 7 rebonds, tandis que Lou Williams a ajouté 15 points et 5 passes. Danilo Gallinari (7 points, 9 rebonds dont un dunk arrière) et Delon Wright (6 points) ont également apporté leur pierre à l’édifice.

« Ils nous ont vraiment donné un coup de pouce », confirmait Nate McMillan. « Notre cinq majeur a commencé plutôt lentement mais les remplaçants sont entrés en jeu et ont vraiment imposé notre défense. On a réussi à faire quelques stops et on a pu partir en transition. Ils ont trouvé une bonne cohésion même si Bogi n’avait pas beaucoup joué avec eux. C’était bon de voir ces gars bien jouer ensemble. »

Les Hawks haussent enfin le ton défensivement

Autre point essentiel de ce net regain de forme des Hawks : leur défense. Classé en 27e position, en toute fin de peloton, sur la saison, Atlanta a haussé le ton sur son actuelle série de cinq victoires de suite, en pointant à la 8e place des meilleures défenses de la NBA (à égalité avec les Bulls).

« J’ai toujours pensé que la seule chose qui nous empêchait d’être l’équipe qu’on doit être, c’était notre défense », ajoute Clint Capela, le point d’ancrage des Hawks en défense. « On a toujours été capable de scorer 130, 140 points mais les autres équipes peuvent le faire aussi et ça ne nous donnait pas une bonne chance de gagner. On a progressé défensivement et on se donne une meilleure chance de s’imposer. Quand on peut tenir une équipe sous les 100 points, surtout pour une équipe aussi talentueuse que la nôtre offensivement, c’est un changement énorme. »

Après trois de ses quatre derniers matchs à 30 points ou plus, dont une pointe à 37 unités face à Minnesota, Trae Young (17 points, 10 passes) n’a pas eu à trop forcer hier soir. Ses Hawks retrouvent graduellement tous leurs éléments et leur défense commence elle aussi à (re)prendre forme. Après avoir battu Miami et Milwaukee sur leur série actuelle, les derniers finalistes de conférence sont bel et bien de retour !

« On est une équipe de playoffs. On commence seulement à y ressembler », conclut Onyeka Okongwu. « On doit simplement continuer à rester constant et étirer notre bonne série actuelle. »