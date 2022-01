Ce week-end, Kevin Love expliquait qu’il n’avait jamais été aussi heureux de jouer depuis 2016, année du titre aux côtés de LeBron James.

Depuis, il a souffert d’une dépression et des blessures ont plombé la suite de sa carrière, mais cette année, il renaît, et cette nuit, il a mis feu à la salle de Cleveland avec neuf points inscrits en… 67 secondes. Alors que la ville subit une grosse tempête de neige, les spectateurs avaient besoin de ça pour se réchauffer.

« On a besoin qu’il réalise de grandes choses » confie JB Bickerstaff. « On connaît ses capacités à créer des tirs, l’attention qu’il crée autour de lui lorsqu’il est sur le terrain. On a besoin de chaque panier, et surtout à ce moment du match alors qu’on avait du mal à marquer des points. J’ai trouvé que Kevin avait été énorme ».

Après une première mi-temps équilibré marquée par huit changements de leaders et onze égalités avec les Knicks, les Cavaliers ont creusé l’écart dans le 3e quart-temps, et c’est donc Kevin Love qui a fait la différence avec neuf points de suite en une minute, et sous son impulsion, Cleveland va prendre 11 points d’avance. Il va même signer un 4e 3-points et inscrire 14 de ses 20 points dans cette période.

« Gagner change beaucoup de choses. Apprendre de ses erreurs aussi » réagit l’intérieur des Cavaliers. « J’en avais parlé il y a une ou deux semaines. Je pense que je suis encore assez jeune pour évoluer même si les gars m’appellent ici « The Old Man » ou « Uncle Kevin ». Je trouve ça magnifique que le public soit si heureux. Il y a Dean Wade qui met un gros tir, c’est Evan qui réalise une action spectaculaire comme il sait le faire, c’est Darius qui met un magnifique 3-points dans le corner… C’étaient des actions importantes en fin de match, et j’ai vraiment ressenti cette énergie. Je me suis souvenu de ces séries qu’on avait eues pendant quatre ans, et c’est génial à voir. »