Ja Morant, un match de MVP sur le parquet du MVP

Un nouveau défi de taille se présentait cette nuit face à Ja Morant avec ce déplacement de Memphis sur le parquet de Denver. Privés de Desmond Bane, mais aussi Kyle Anderson et Dillon Brooks, les Grizzlies s’attendaient à un match difficile mais ont pu compter sur leur éblouissant meneur afin de décrocher un 15e succès à l’extérieur cette saison (118-122).

Le numéro 12 de Memphis a déjà relevé de nombreux défis cette saison. Ce récital à 38 points, 6 rebonds, 6 passes décisives sur le parquet de Nikola Jokic, MVP en titre, en est un autre. Ce dernier a donc dû reconnaître sa défaite malgré son quatrième triple-double de suite et féliciter son adversaire du soir. Un exercice que Ja Morant a dû apprécier à sa juste valeur, lui qui n’a pas été gêné par la présence du pivot des Nuggets pour marteler la raquette comme il en a l’habitude.

Les félicitations de Nikola Jokic

« Il joue à un niveau très élevé, c’est un joueur incroyable. Il finit avec 38 points ce soir. Il a contrôlé le match, il a mis du rythme… Bien sûr, il a fait quelques erreurs (6 ballons perdus), mais il a continué à jouer. C’est un très bon », a souligné le Serbe après le match.

Pour son coach, Taylor Jenkins, Ja Morant a franchi un nouveau cap cette saison dans son leadership et cette façon avec laquelle il maintient tous ses coéquipiers impliqués jusqu’à la fin. A juste titre, puisque c’est sur une passe décisive de Ja Morant pour Jaren Jackson Jr dans le corner que les Grizzlies ont définitivement tué le match cette nuit, à 40 secondes de la fin.

« Ja a été fantastique ce soir avec bien sûr 38 points mais aussi un bon partage du ballon, et de l’agressivité sur la transition », a déclaré coach Jenkins après la rencontre. « Comme on l’a dit, on préférait jouer cette équipe sur du tout terrain, autant que possible, parce que sur demi-terrain, ils allaient mettre Aaron Gordon sur lui, blitzer, faire des prises à deux, switcher, lui proposer différentes choses. Mais je trouve qu’il a fait du bon boulot, en faisant notamment des « hockey-assist ». Il a aussi su prendre ses tirs à ses spots, sur les pick-and-roll avec Steven Adams pour attaquer le cercle, aller aux lancers-francs. Il a réussi une belle prestation, en faisant les bonnes lectures entre quand attaquer et quand faire bouger le ballon, et ça a été la clé du match ce soir. On savait qu’ils allaient être sur-agressifs sur lui et sur nos décalages. Beaucoup joueurs sont sortis du lot, mais Ja a été très bon dans ses prises de décision ».

Le bon choix au bon moment

Le coach de Memphis a également rappelé que Ja Morant se dégageait en tant que leader par son obsession de la victoire et sa volonté de tout faire pour parvenir à ses fins. Avec 38 points en poche et une opportunité de drive vers le cercle, combien auraient tenté leur chance ? Le numéro 12 des Grizzlies a opté pour la passe et Jaren Jackson Jr lui a rendu au centuple.

« C’est l’action du match », a ajouté Taylor Jenkins. « Ils avaient mis un deuxième défenseur sur lui sur les possessions précédentes, il a donné le ballon à De’Anthony Melton pour un drive qu’on pensait correct mais qui a été bien contré. L’action suivante a plus ou moins été la même. Ja a drivé et a attiré trois défenseurs. On dit toujours que c’est à lui à ce moment là de faire le bon choix, et bien souvent, c’est ce qu’il fait. C’était une magnifique passe. Ja et Jaren ont été connectés sur plusieurs paniers victorieux cette saison et les années précédentes. Il a confiance en ses coéquipiers et c’est un grand signe de leadership, à dire aux gars qu’il allait faire circuler le ballon, et qu’ils devaient être prêts. Et pour Jaren Jackson de mettre ce tir alors qu’il venait à peine de revenir en jeu, c’est une action très importante ».

Pour sa troisième année en NBA, le leader des Grizzlies a le sentiment d’avoir franchi une nouvelle étape dans son processus de progression.

« Je dirais que j’ai plus d’expérience, j’ai davantage un rôle de scoreur », a-t-il déclaré. « Quand j’ai le ballon en main, je dois m’assurer qu’on est tous aux bons endroits pour nous procurer de bons tirs. Mes deux premières années m’ont permis d’apprendre, de mieux voir le terrain et d’avoir un temps d’avance sur mes adversaires. Aujourd’hui, je joue à un niveau assez haut ».

Chaque grosse performance comme celle de cette nuit donne plus de poids à ses candidatures pour le All Star Game et la course au titre de MVP alors que Memphis pointe aujourd’hui à la troisième place de la conférence Ouest avec 32 victoires pour 16 défaites. « Notre équipe joue un basket qui gagne, tout le monde y contribue, mais c’est clair que Ja a une grosse empreinte sur tout ça », a rappelé Taylor Jenkins.