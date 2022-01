L’émotion de LaMarcus Aldridge et de Patty Mills devant l’hommage des Spurs

Des sourires, des embrassades avec d’anciens coéquipiers et membres du « coaching staff »… LaMarcus Aldridge et Patty Mills n’étaient pas pressés de quitter le parquet de l’AT&T Center après la victoire des Nets sur les Spurs. Plus tôt dans la soirée, les deux hommes avaient reçu un hommage vidéo commun, d’environ deux minutes, pour saluer leur passage dans le Texas.

Le premier a passé plus de cinq saisons à San Antonio (2015-2021) tandis que le second y est resté une décennie toute entière (2011-2021), après avoir démarré tous les deux leur carrière à Portland.

« Nous savions à quel point ce serait émouvant pour Patty et L.A. de revenir à San Antonio, alors je suis heureux qu’on ait pu obtenir une victoire pour eux », apprécie James Harden, en ajoutant un clin d’œil en direction de son ancienne équipe, les Rockets : « C’était mieux que ma propre vidéo ! »

L’émotion n’a pas manqué pour cette soirée « spéciale ». LaMarcus Aldridge et Patty Mills n’ont d’ailleurs pas caché quelques larmes lors de la diffusion de la vidéo. « On peut dire c’était un moment vraiment intime pour tous les deux de revenir, je crois que Patty avait déjà quelques larmes aux yeux. Il essayait de se retenir », décrit Kyrie Irving.

« Beaucoup de souvenirs sont revenus en mémoire rien qu’en rentrant dans la salle, livre l’Australien, seulement 9 points cette nuit, qui n’avait plus joué à San Antonio en tant que visiteur depuis 2011. C’était cool de pouvoir partager ce moment ensemble parce qu’on a joué ici tous les deux pendant un moment. »

LaMarcus Aldridge « honoré » de jouer avec Patty Mills

« Ah mec, c’était touchant. C’est toujours agréable de voir ce que vous avez réalisé et ces moments qui ont été spéciaux pour cette franchise et moi. J’ai quitté Portland avec une pointe d’amertume donc c’était bien de vivre ça ici », complète l’intérieur, encore auteur de 16 points (8/14) et 7 rebonds, qui se dit « honoré » d’avoir joué aux Spurs, et d’évoluer encore aux côtés de Patty Mills.

En 2015, lors de son arrivée dans le Texas, on lui avait demandé avec quel coéquipier il était le plus impatient de jouer. Plutôt que de mentionner les légendes locales, Tim Duncan, Tony Parker ou Manu Ginobili, il avait cité, à la surprise générale, l’arrière remplaçant justement, déjà croisé aux Blazers.

Les deux hommes ont depuis tracé leur route vers Brooklyn dans l’optique de remporter le titre. Ce serait le premier pour Aldridge, le second pour Mills déjà vainqueur en 2014 avec les Spurs. Ces derniers, seulement 13e à l’Ouest, ont désormais tourné la page de leur glorieuse époque.

« Tout a une fin à un moment donné, relativise Gregg Popovich. On est en reconstruction, ce qui n’a pas beaucoup aidé (Mills). Il est très important à Brooklyn. C’est un groupe différent quand vous avez (James) Harden, (Kyrie) Irving et (Kevin) Durant. Avec ces gars-là sur le terrain, il est un joueur de complément pour eux. […] On voulait simplement s’assurer qu’il arrive quelque part avec un projet gagnant. C’était la même chose avec (Aldridge). »