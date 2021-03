James Harden espère un accueil chaleureux de la part des fans de Houston

S’il a présenté ses excuses, à plusieurs reprises, sur son départ de Houston et surtout la façon dont cette histoire d’amour s’est terminée, James Harden va passer des mots aux actes ce mercredi soir puisqu’il va recroiser son ex. Les Nets se déplacent en effet à Houston.

Le barbu le plus célèbre de la ligue va revoir un ancien amour bien mal en point désormais (douze défaites de suite), mais pour lequel la star de Brooklyn assure avoir tout donné pendant plusieurs années.

« L’amour que j’ai donné, et que je continue à offrir, à cette ville, j’espère qu’il me sera redonné », annonce-t-il à ESPN. « Je pensais ne jamais quitter cette franchise. Je pensais rester à Houston pour le reste de ma carrière. Mais il y a des choses qui se passent, j’avais des objectifs différents et j’ai regardé ailleurs pour moi, ma carrière et ma famille. J’aurais aimé avoir une transition plus douce. Ça ne change rien à mon amour pour cette ville. »

Récemment, le triple meilleur marqueur de la ligue a encore aidé des habitants de Houston en envoyant des repas pour les personnes touchées par la vague de froid. Des millions de personnes n’avaient plus d’électricité ni de chauffage, donc plus aucun moyen de se nourrir correctement. James Harden s’est donc mobilisé, via son restaurant, pour offrir 3 000 repas et des milliers de bouteilles d’eau à ces gens dans le besoin.

« J’ai la sensation de faire partie de cette communauté », assure-t-il. « Même si je suis à Brooklyn désormais, ça n’a pas changé ce que je pense de cette ville, ce qu’elle a fait pour moi. Donc je fais ce qui est nécessaire pour aider le plus de gens possible. »

On verra la nuit prochaine si les fans présents au Toyota Center prendront tout ça en ligne de compte au moment de retrouver leur ancien « franchise player ». Mais avec une capacité maximale limitée à 4 500 fans dans la salle, l’accueil de James Harden ne pourra de toute façon pas être extrêmement virulent.