Jose Alvarado comme à la maison au Madison Square Garden

« Si vous m’aviez dit il y a cinq ans que je vivrai un truc comme ça, je ne vous aurais pas cru, c’est un rêve qui s’est réalisé… »

Gamin de New York, qui a grandi dans le Queens, Jose Alvarado était aux anges. Non-drafté, rookie et en « two-way contract », le meneur de 1m83 a non seulement réussi le meilleur match de sa jeune carrière en NBA, avec 13 points, 4 passes et 4 interceptions, mais il a surtout permis à ses Pélicans de s’imposer sur le parquet des Knicks (102-91).

« Quand on était au shootaround, j’étais déjà en extase : ‘Wow, je vais jouer au Madison Square Garde’n. C’était un sentiment vraiment incroyable déjà », révèle-t-il pour le Times-Picayune. « Quand j’ai vu les fans commencer à arriver et des gens que je connais qui sont venus m’encourager, je savais, je sentais que ça allait être une de ces soirées bien particulières. »

Devant sa famille et de nombreux proches, qui ont pu venir grâce à Josh Hart et Brandon Ingram qui ont offert quelques billets pour accueillir tout ce petit monde au Garden, Jose Alvarado a été le facteur X pour les Pels.

Briller devant ses proches

Avec son énergie en défense et son opportunisme en attaque, symbolisé par ce panier de rapine quand Evan Fournier, Alec Burks et Julius Randle passent tous les trois au travers, il a été une véritable boule d’énergie. Il s’est également mis en lumière en piquant la balle dans les mains d’Immanuel Quickley en fin de 3e quart.

Spécialiste de la défense à Georgia Tech, où il a passé quatre ans avec un titre de meilleur défenseur de la conférence ACC, Jose Alvarado est un peu « léger » physiquement pour la NBA, mais il compense par sa rapidité d’exécution et un jeu de plus en plus propre. Hier soir, chez lui à New York, il s’est senti à l’aise et la réussite a suivi.

« C’était une super sensation de revoir tout le monde. Ils veulent que je réussisse. J’ai travaillé très dur et c’est enfin en train de payer » conclut-il ainsi.

Son premier match professionnel au Garden