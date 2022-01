Le MVP de la nuit | Chris Duarte, un rookie qui n’a pas froid aux yeux

Son nom était couché sur la liste des Warriors au moment de la Draft. En juillet dernier, Steve Kerr et Bob Myers avaient envisagé de sélectionner Chris Duarte s’il avait été disponible en 14e position. Placés juste devant eux, les Pacers leur avaient grillé la politesse, et les Warriors s’étaient rabattus sur Moses Moody.

Après la victoire des Pacers, la 3e de suite sur le parquet des Warriors, on comprend mieux pourquoi l’arrière d’Oregon avait tapé dans l’œil des scouts de Golden State.

Face à Klay Thompson et Andrew Wiggins, Chris Duarte signe son meilleur match de la saison avec 27 points, 7 passes, 3 rebonds et 3 interceptions. Le tout à 10 sur 16 aux tirs. À lui tout seul, le Montréalais inscrit quasiment autant de points que le trio Thompson/Wiggins/Poole (28 points).

On l’a vu diriger le jeu comme Malcolm Brogdon, mais aussi attaquer le cercle comme Caris LeVert. Sans oublier de planter un 3-points après avoir enrhumé Jonathan Kuminga. C’est un extérieur complet, mature dans son jeu, et il n’a pas cédé sous la pression dans la prolongation. Et à le voir en conférence de presse, c’est un garçon drôle et bavard.

« J’ai trouvé qu’on avait fait un grand match sur le plan défensif. On s’est aidés les uns les autres, on s’est soutenus et on a cru en chacun de nous, et ça compte pour beaucoup dans notre victoire » a-t-il expliqué après avoir remercié la presse d’Indianapolis de veiller aussi tard. « Nous, les jeunes, on adore jouer face aux meilleurs. On apprend beaucoup. On a faim, on a de l’énergie à revendre ».

Sur le plan personnel, il explique que Rick Carlisle lui demande de jouer vite. « Le coach m’a dit de ne pas trop réfléchir et de jouer vite. Il m’a demandé de ne pas rester à mi-distance et d’essayer d’aller au cercle. Je pense avoir fait du bon boulot dans ce domaine, et je pense que c’est une grande étape pour moi ce soir. »

Prochaine étape, justement, Phoenix où il va défier une autre pointure à son poste : Devin Booker.