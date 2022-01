Dejounte Murray, un All-Star en puissance chez les Spurs

L’autre soir, après la défaite face à Phoenix au cours de laquelle il avait cumulé 18 points, 8 rebonds et 4 passes, Dejounte Murray avait été adoubé par les deux stars des Suns.

Chris Paul avait dit de lui que c’était un « vrai leader », capable surtout de jouer des deux côtés du terrain, tandis que Devin Booker avait souligné sa confiance en lui, plus élevée que jamais, surtout en attaque.

Mercredi soir face à Oklahoma City, Dejounte Murray a tout simplement confirmé les dires de ses glorieux aînés, avec le 13e triple double de sa carrière, et le 8e cette saison, à hauteur de 23 points, 14 passes et 10 rebonds dans la 17e victoire des Spurs cette saison (pour 28 défaites).

« Comme je le dis après chaque match, il joue à un niveau All-Star en ce moment », affirme Gregg Popovich qui en a vu d’autres. « Il serait dans la course si on avait un meilleur bilan. Il est en train de grandir à vitesse grand V, et dans tous les domaines. »

Avec 24 points, 8 rebonds et 9 passes de moyenne sur le mois de janvier, et ce à 49% de réussite aux tirs, Dejounte Murray produit tout simplement son meilleur basket en carrière. Le Thunder s’en est aperçu rapidement, alors que le natif de Seattle remontait le ballon à base de dribbles entre les jambes avant de servir Drew Eubanks pour le gros dunk à deux mains, précisément sur une passe entre les jambes !

« Je l’ai vu faire la passe entre ses jambes et je me suis dit : ne te foire pas sur la finition ! », raconte Drew Eubanks a posteriori.

La saison de l’explosion

Dans sa sixième saison en NBA, dont une année blanche pour blessure en 2018/19, Dejounte Murray explose enfin complètement sur les planches avec 19 points, 9 passes et 8 rebonds par match. Avec des records en carrière tous azimuts, le meneur des Spurs (qui n’a encore que 25 ans) va effectivement être un des candidats au prochain match des étoiles, un casse-tête fort probablement parmi les sélections des entraîneurs.

« DJ joue à un niveau incroyable en ce moment et on en profite tous derrière lui », confirme Doug McDermott. « Il joue très dur des deux côtés du terrain et à chaque match. Il aime hausser le rythme du match en jouant la transition, ce qui est un rêve pour les shooteurs comme moi. »

Dans le Top 25 des joueurs qui jouent le plus avec plus de 34 minutes de moyenne, Dejounte Murray a pu souffler dans la facile victoire des siens hier soir.

Remisé sur le banc pour le dernier quart, le nouveau « franchise player » des Spurs a pu profiter d’un repos bien mérité. Qu’il aimerait transformer en habitude, comme du temps du trident Duncan – Parker – Ginobili…

« Je prends [ce repos]. J’adore jouer, mais si je suis sur le banc et qu’on gagne, ça veut dire que les titulaires qui ont joué pendant les trois premiers quarts ont bien fait leur boulot pendant ces trois quart-temps. C’est le niveau de maturité qu’on doit atteindre » conclut-il ainsi.