Les Clippers veulent retrouver le réjoui Jackson

Nicolas Batum ne fut pas le seul à réussir un gros match (une grosse mi-temps en l’occurrence, avec 32 points) contre les Pacers. Reggie Jackson a lui aussi retrouvé des sensations offensives durant cette rencontre, avec 26 points inscrits.

Car le meneur de jeu était dans le dur ces derniers temps. Depuis son retour de quarantaine suite à sa contamination par le Covid-19, il avait joué neuf matches et trois s’étaient soldés par 7 points ou moins marqués. Et il shootait à seulement 32% de réussite… Un effet tardif de la maladie ?

« Non, non », répond-il à l’Orange County Register. « Je ne pense pas que ce soit nécessairement le Covid. Ou si c’est le cas, c’est plus le fait d’être absent pendant plusieurs jours. Physiquement, on ne peut pas s’entraîner comme on le souhaite. Les gens ne le comprennent pas : quand on se bat à travers les écrans, qu’on prend des coups, qu’il y a du contact, ça coupe le souffle et c’est différent. On n’est pas préparé à ça quand on est dans une chambre pendant quelques jours. »

Si Reggie Jackson a enfin dépassé les 20 points, pour la première fois depuis plus d’un mois, tout ne fut pas parfait contre Indiana. Son 6/14 au shoot reste moyen et son 1/7 à 3-points très vilain… Pour compenser, il a ainsi inscrit la moitié de ses points sur la ligne des lancers-francs.

Toujours aussi complice de Nicolas Batum

Néanmoins, briller avec l’ancien ailier des Blazers et des Hornets a suffi au bonheur de Reggie Jackson, qui a toujours eu des mots forts et élogieux pour le Français.

« Je suis toujours aussi heureux que les dirigeants l’aient ramené ici et que nos chemins se soient croisés. Je suis toujours en contact avec lui, même si ce sont des petites conversations. Je l’apprécie et même dans une mauvaise journée, il est là pour me dire de profiter, que la vie est belle, que je dois m’amuser. »

S’amuser. C’est capital pour l’ancien des Pistons. Tyronn Lue le sait aussi, c’est pourquoi il a voulu s’entretenir avec son joueur avant cette partie face aux Pacers.

« Avant la réunion d’équipe, le coach est venu me voir. Il m’a dit qu’il voulait me parler. Je me suis demandé de quoi il voulait qu’on discute et j’ai essayé de ne pas trop stresser. Il m’a dit que ça ne prendrait qu’une minute. Il m’a demandé de m’amuser, d’oublier le reste, de simplement m’amuser. Je pensais qu’on allait avoir une grosse discussion, mais ça a été très rapide. J’avais décidé de sourire, de tout donner sur le parquet. C’est important pour moi de m’amuser. »