Titulaire, Jonathan Kuminga impressionne Klay Thompson et Andrew Wiggins

Draymond Green ne reviendra pas tout de suite. La faute à un problème aux lombaires qui l’irradie jusqu’au mollet, et l’ailier-fort des Warriors devrait manquer au moins deux semaines supplémentaires.

Pour le remplacer dans le cinq de départ, Steve Kerr avait d’abord opté pour Juan Toscano-Anderson, puis Gary Payton II et enfin Otto Porter Jr. sur les deux derniers matches. Finalement, c’est Jonathan Kuminga qui a débuté face aux Pistons, et après son « double-double », le coach des Warriors a annoncé que son rookie resterait titulaire.

« Draymond absent, c’est le bon moment pour faire jouer JK avec Steph and Klay et Loon » s’est justifié le coach. « C’est naturellement un ailier de grande taille qui peut jouer dans un cinq de petite taille. On peut le coller sur n’importe qui en défense, et on voulait vraiment le voir avec le cinq de départ. Il l’avait mérité. »

« Un jour, ce sera son équipe »

À l’arrivée, Jonathan Kuminga signe son premier « double-double » en carrière avec 12 points et 10 rebonds, et il a confirmé que son potentiel était immense, qu’il s’agisse de faire mouche de loin, de défendre sur Cade Cunningham ou Isaiah Stewart sur la même action, ou de dominer sous les panneaux.

« Combien de joueurs de 19 ans sont capables de jouer au-dessus du cercle comme lui ? » demande Klay Thompson en conférence de presse. « Qui est capable de débarquer et de sortir un double-double comme ça ? Je suis tellement excité par l’avenir de JK. Un jour, ce sera son équipe ou alors il aura un rôle énorme dans celle-ci. Personnellement, je l’imagine devenir l’un des meilleurs joueurs de la NBA. »

Bel hommage de Klay Thompson pour qui son jeune coéquipier est déjà prêt à avoir un impact. « Certains disent qu’il est brut, mais il a déjà beaucoup de qualités. Il peut shooter à 3-points, dunker sur n’importe qui. C’est un incroyable athlète. »

« Il doit insister car son potentiel est sans limites »

Face aux Pistons, on l’a aussi vu réaliser une passe dans un mouchoir de poche pour Stephen Curry, réaliser un contre monstrueux (refusé) en deuxième rideau, ou encore voler des ballons sur des aides.

« C’est mortel ! C’est un bon gamin, il le mérite. À chaque match, il progresse » confirme Andrew Wiggins. « Le dernier road trip a été important pour lui. J’ai l’impression qu’il a beaucoup progressé, et beaucoup appris. Maintenant, il doit insister car son potentiel est sans limites. »

Sur les quatre derniers matches, Jonathan Kuminga tourne à 17.8 points et 6.8 rebonds de moyenne, et il apporte de la fraîcheur et de la vitesse dans le jeu des Warriors. « Je suis le plus jeune ici… Et si je n’apporte pas de l’énergie, ce n’est pas les vétérans qui vont le faire » répond-il.

Une énergie contagieuse mais attention aux fautes car Steve Kerr a été contraint de le rappeler rapidement sur le banc, dans le premier et le troisième quart-temps.

« De ce que j’entends de mes vétérans, on me sifflera toujours ces fautes car je suis un rookie » explique Jonathan Kuminga. « Même si je ne fais pas faute, ils vont voir que j’ai un peu essayé de tendre le bras. Il faut que je sois malin. Surtout en tant que rookie. Si je fais des fautes tout le temps, je vais sortir. »