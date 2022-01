Avec le retour de Kemba Walker, les minutes seront chères chez les Knicks

La saison de Kemba Walker est décidément étrange. Carrément écarté de la rotation fin novembre, il avait patienté une dizaine de matchs au bout du banc, avant d’être relancé dans le cinq majeur à la faveur des quarantaines. Il avait d’ailleurs tellement joué que ses genoux avaient recommencé à grincer, lui imposant de prendre du recul…

Neuf matchs plus tard, le voilà directement de retour dans le cinq majeur de Tom Thibodeau (19 points à 6/13 au tir et 4 passes décisives) lors de la défaite face aux Wolves.

De quoi engendrer un léger embouteillage sur le « backcourt », alors que Derrick Rose est pourtant annoncé absent jusqu’à fin février. Car avec le retour de Kemba Walker dans la rotation, il ne sera pas facile pour l’entraîneur de donner également des minutes à Alec Burks, Immanuel Quickley, Quentin Grimes ou Miles McBride alors que Cam Reddish est venu s’ajouter à l’arrière, où peuvent aussi évoluer Evan Fournier voire RJ Barrett.

« Nous avons en fait une bonne profondeur dans l’effectif donc on va travailler à partir de ça », tempère Tom Thibodeau. « Grimes a bien joué mais il faut y aller étape par étape. Il faut gagner ses minutes. C’est ce qu’on fait à l’entraînement. Il faut attendre sa chance et en profiter lorsqu’elle se présente. »

Un manque de hiérarchie et beaucoup de postulants

Fidèle à sa philosophie, l’entraîneur de New York ne fait aucune promesse, certain que les choses se décanteront plus ou moins d’elles-mêmes en fonction de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas.

« Mais comme je vous l’ai déjà dit, il n’y a qu’un nombre limité de minutes à distribuer. Il y en a 240 par match. Donc les gars qui sont performants et qui font le boulot, ils seront sur le terrain. Ceux qui nous donnent la meilleure chance de gagner, ce sont eux qu’on lancera car le développement d’un joueur n’est pas plus important que le développement d’un autre joueur. Notre seul but, c’est ce qui est le mieux pour l’équipe.

Reste que ça fait beaucoup, beaucoup de monde sur le « backcourt », et les jeunes (Miles McBride, Quentin Grimes…) risquent donc d’être condamnés à la portion congrue, alors que Tom Thibodeau assure qu’il n’a pas forcément de hiérarchie définie au niveau de ses vétérans.

« La bonne chose, c’est qu’Alec (Burks), c’est aussi un titulaire pour moi. Pareil pour Derrick (Rose). Peut-être qu’ils ne sont pas dans le cinq mais je les vois ainsi. Qu’ils aillent sur le terrain et qu’ils nous donnent ce qu’ils ont. Nous avons besoin de tout le monde. C’est ce qui est génial avec un gars comme Alec, qui peut débuter ou être remplaçant. Il peut jouer meneur ou sur les ailes. Sa polyvalence est un énorme plus pour notre équipe. »