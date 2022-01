Le MVP de la nuit | Luka Doncic retrouve son mojo

On sait que Luka Doncic est un diesel, qui monte en régime au fur et à mesure de la saison. Cette fois, la longue campagne de qualification pour les Jeux olympiques, puis les Jeux olympiques eux-mêmes, ont peut-être accentué le phénomène, mais le Slovène semble bel et bien en train de trouver son rythme.

L’ancien du Real Madrid s’est en effet amusé à disséquer la défense des Grizzlies toute la soirée. Il faut dire que Memphis, qui restait sur 11 succès consécutifs, n’avait clairement pas son énergie habituelle.

Toujours affreusement maladroit de loin (0/6 et tout juste 30% de réussite sur la saison), Luka Doncic s’est donc appuyé sur sa technique poste bas et son jeu d’appuis lorsqu’il rentrait dans la raquette pour assommer Memphis. Il termine ainsi avec 27 points (12/22), 12 rebonds et 10 passes décisives, même s’il perd aussi 6 ballons.

C’est déjà son 40e triple-double de sa carrière NBA, alors qu’il n’est que dans sa quatrième saison, ce qui le place à la 11e place de l’histoire. Dans l’histoire des Mavericks, depuis 1980, il n’y a d’ailleurs eu que 80 triple-double. La moitié d’entre eux ont donc été réalisés par « Luka Magic », ces quatre dernières saisons…

« C’est sympa d’entendre ça, évidemment, mais le basket était différent », reconnait-il, avant de râler. « Mes 3-points sont horribles, il fait vraiment que je travaille sur ça. »

Mais plus que son triple-double et la façon dont il a dominé les couvertures défensives de Memphis, Luka Doncic a mis en avant le travail défensive de son équipe, qui n’a laissé que 30 points aux Grizzlies en seconde mi-temps. Un domaine dans lequel il semble d’ailleurs davantage investi et solide cette saison.

« La clé, ça a été notre défense en seconde mi-temps. En première mi-temps, nous étions un peu mous mais nous sommes revenus des vestiaires et nous avons fait le travail. Alors que leur attaque est très bonne. »