Covid-19 : remplacer un membre du staff est encore plus compliqué qu’un joueur ou un arbitre…

Plus de 300 joueurs ont déjà été mis sur la touche par le protocole sanitaire afin de lutter contre la propagation du Covid-19 depuis le début de saison. Mais un autre problème au moins aussi embêtant touche les franchises, et c’est lorsque le virus atteint les membres de leurs staffs !

Ceux-ci sont particulièrement touchés puisque ESPN a recensé plus de 500 cas confirmés parmi les 2 400 membres de staff de niveau 1, ceux qui travaillent au plus près des joueurs : les intendants, les préparateurs physiques, les assistants vidéo, les employés en charge de la sécurité ou encore les scouts. À noter que la majorité de nombre de ces cas ont été enregistrés au cours du mois dernier, avec 450 contaminations entre le 7 décembre et le 10 janvier.

Surtout, les franchises ont beaucoup plus de mal à trouver des solutions lorsque leurs staffs sont touchés, alors que les passerelles ont plutôt bien fonctionné avec la G-League pour les joueurs, voire pour les arbitres.

Des situations problématiques

« Ça a un impact énorme et réel », a glissé un dirigeant de la conférence Ouest, puisque l’absence d’un membre clé du staff, un assistant ou un préparateur physique, peut handicaper l’ensemble d’une équipe. Certains forfaits ont ainsi conduit à des situations inédites, avec des changements de poste effectués à la hâte.

« Vous prenez une poignée de personnes qui aident les sportifs et vous en enlevez quelques-unes tous les jours pendant une semaine ou plus. Cela interfère de manière significative avec les protocoles habituels et des personnes se voient confier des responsabilités ou des tâches qu’elles n’avaient pas à faire normalement ou pour lesquelles elles ne sont même pas qualifiées », explique un préparateur physique. Pour lui, « c’est le Far West » !

La question de la santé du « personnel » qui encadre les équipes NBA est également plus sensible du fait que certains membres sont bien plus âgés et donc logiquement beaucoup plus à risque face au virus que les joueurs. Pour l’heure, la seule parade préconisée par la ligue reste le vaccin et la dose de rappel pour, au minimum, tâcher d’éviter les formes graves, et bien sûr le maintien au maximum des gestes barrières.