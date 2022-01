Comment les parieurs ont profité des 7 secondes de jeu de Draymond Green

Les blessures de dernière minute sont très souvent la hantise des parieurs. Puis, parfois, elles peuvent devenir une mine d’or. Ce fut le cas dimanche soir, pour la rencontre entre les Warriors et les Cavaliers.

Toutes les lumières étaient braquées sur Klay Thompson, qui faisait son retour. Pendant l’échauffement, Draymond Green a ressenti une petite gêne au mollet. Il a donc décidé de ne pas jouer ce match.

Enfin, il n’a pas précisément déclaré forfait. Comme l’intérieur voulait tout de même être sur le parquet pour le retour de son coéquipier, il a débuté la partie, puis fait faute sur Darius Garland, qui l’attendait d’ailleurs balle en mains. Au final, il n’a donc « joué » que sept secondes avant de rejoindre le banc définitivement.

Cela aurait pu rester une anecdote, mais certains parieurs ont été très malins. En effet, l’annonce autour de Draymond Green – il jouera quelques secondes – a été livrée à 20h31. Comme la rencontre commençait à 20h40, les parieurs ont immédiatement profité de cette nouvelle pour placer des dollars sur les stats du triple champion.

Des millions de dollars gagnés par les parieurs

Comme Draymond Green n’allait passer que quelques secondes sur le terrain, il allait forcément être bien loin de ses moyennes de points, rebonds et passes. Les précieuses minutes entre l’annonce et le début du match ont donc permis à des parieurs de s’engouffrer dans la brèche et de miser gros.

« La situation autour de Green était unique », relate pour ESPN Kevin Hennessy, un dirigeant de FanDuel, un site de paris en ligne qui a réagi avant le début du match. « Mais nos équipes gardent toujours un œil sur les informations des rencontres. »

Ainsi, certains sites de paris ont eu le temps de réagir, mais d’autres non. Ceux qui n’ont pas réagi ont tout de même honoré les paris et les gains, quand d’autres comme DraftKings ont lancé des enquêtes. Finalement, ce site a également payé et aussi remboursé les parieurs qui avaient misé sur un match « classique » de Draymond Green, ne sachant pas qu’il ne jouerait pas l’intégralité de la partie.

Les pertes pour les sites qui n’ont pas annulé les cotes de Draymond Green, comme DraftKings par exemple, puisque la majorité des paris concernant la performance du joueur des Warriors ont été enregistrés dans les dix minutes avant la partie, se compteraient en millions de dollars !