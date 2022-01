Les Bulls se déchaînent sur les Pistons : + 46 !

Vainqueurs la veille du Jazz, les Pistons se lancent du meilleur pied dans ce duel de « voisins », avec un duo Isaiah Stewart – Cade Cunningham qui se trouve les yeux fermés. Les Bulls galèrent à trouver la mire durant les premières minutes, avec un Nikola Vucevic qui rate trois « hook shot » de suite. Mais les hommes de Billy Donovan se ressaisissent, et avec un DeMar DeRozan en feu (13 points, 5 rebonds, 3 passes déjà), ils reprennent le contrôle des opérations. La « seconde unit » de Chicago fait un excellent travail, avec un Coby White percutant à la baguette et un Ayo Dosomnu en energize. À la pause, les hommes de Billy Donovan sont devant (61-52).

Les Bulls mettent le pied sur l’accélérateur et ils mettent une pression énorme sur les Pistons. Résultat : ils signent un 17-0. Vucevic score à tout va (16 points au troisième quart), et le rouleau compresseur de Chicago est en pleine marche. Le dernier quart-temps est un long « garbage time », avec deux entraineurs qui s’appliquent tout de même à faire travailler les éléments les moins utilisés. Les Bulls engrangent leur 27e succès de la saison (133-87).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un 17-0 fatal. Les hommes de Dwayne Casey ont été frappé par un cyclone durant les quatre premières minutes de la seconde période. 0/7 aux tirs, 6 ballons perdus et surtout un cinglant 17-0 pris en pleine poire au retour des vestiaires et après une première mi-temps assez intéressante. Le premier temps-mort pris par l’entraîneur de Detroit a été bruyant, très bruyant…

– Les séries des Bulls. Les coéquipiers de Zach LaVine n’ont plus perdu face aux Pistons depuis 10 matches. Chicago reste aussi sur neuf victoires de suite à domicile, et la suite est des plus intéressantes avec la venue des Nets puis des Warriors. On verra ce que les Bulls ont vraiment dans le ventre !

TOPS/FLOPS

✅ DeMar DeRozan. 20 points, 12 rebonds et 7 passes pour l’un des favoris au titre de MVP de la saison régulière alors qu’il ne joue pas les seize dernières minutes du match… L’ancien Raptor joue le meilleur basket de sa carrière, et montre de l’implication chaque soir, quel que soit l’adversaire qui se présente en face de lui. Le pauvre Hamidou Diallo a subi durant de longues minutes les « moves » de DeRozan.

✅ Nikola Vucevic. Ses 16 points durant le 3e quart temps ont définitivement mis KO les Pistons, qui n’ont rien pu faire face à la science de jeu du pivot francophile. Alors qu’il avait débuté le match par un 0 sur 4, il termine sur 10 sur 18 aux tirs ! Vooch retrouve la plénitude de ses moyens après un début de saison poussif, et justifie chaque jour un peu plus son statut de troisième option aux côtés de DeRozan et LaVine.

✅ Isaiah Stewart. 10 points, 6 rebonds, 1 contre en 9 minutes en premier quart-temps pour le buffle des Pistons, qui a sacrément bougé Nikola Vucevic. Impressionnant dans la combativité, l’ancien de Washington est l’une des rares satisfactions de l’effectif de Detroit.

⛔ Killian Hayes. Encore une soirée difficile pour le jeune Français, qui semble souvent en retard en défense, et un peu perdu sur le parquet. Son équipe et ses coéquipiers ne l’aident pas, mais le gaucher n’arrive toujours pas à s’imposer à la baguette, et à poser sa patte sur le jeu des siens.

LA SUITE

Chicago (27-11) : back- to-back à domicile pour y affronter les Nets ce soir.

Detroit (9-31) : petite pause avant la réception vendredi des Raptors.