Menés de 25 points, les Clippers renversent les Nuggets !

Après avoir brièvement basculé dans le négatif, les Clippers reviennent à l’équilibre avec une deuxième victoire de suite, cette fois-ci face aux Nuggets. Portés par cinq joueurs à 11 points ou plus dans cette partie, les Californiens ont dû effacer une première période apocalyptique pour répondre au duo Nikola Jokic – Aaron Gordon d’en face.

Il n’a pas fallu longtemps pour comprendre que les attaques allaient peu briller dans cette partie. Après un premier quart-temps terminé sur un score minime (16-18), Denver a commencé à prendre le dessus dans la seconde moitié du second quart-temps, en profitant des difficultés offensives des Clippers.

Après une série de quatre lancers-francs, Aaron Gordon a offert 13 points d’avance à son équipe à la pause (28-41). La gabegie offensive des Clippers était toujours d’actualité dans les minutes suivantes. Mieux dans leur basket, les visiteurs pouvaient ainsi s’offrir 25 points d’avance (34-59), cinq minutes après la pause.

Puis, comme par magie, les locaux ont retrouvé un semblant d’adresse pour revenir à seulement 11 unités avant de démarrer la dernière période (55-66). Un quart-temps commencé par un 9-0 des Clippers, alors que Nikola Jokic restait scotché sur le banc… Son retour et celui d’Aaron Gordon a permis de rééquilibrer les débats mais les Clippers avaient retrouvé leurs couleurs.

C’est ici que Reggie Jackson, auteur de 9 de ses 13 points dans cette période, dont un violent « poster » sur le pivot serbe, va se réveiller avant les tirs primés décisifs d’Amir Coffey et de Nicolas Batum dans le « money time ». Les Nuggets ont malgré tout une chance de s’imposer sur une dernière possession où Mike Malone a préféré ne pas prendre de temps-mort. Mais ni Nikola Jokic à 3-points, ni Aaron Gordon sur un tir « claquette » à mi-distance n’ont réussi l’exploit au buzzer.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Maladresse, maladresse… Il faut se frotter les yeux pour le croire. Avec encore 7 minutes à jouer dans le troisième quart-temps, les Clippers ne comptaient que… 34 points inscrits. Les locaux ont démarré leur match sur un terrible 1/14 à 3-points avant de rectifier le tir par la suite. Les Nuggets, eux, ont été affreux tout au long de la soirée derrière l’arc (4/33) mais ils ont compensé avec davantage de points inscrits dans la raquette et plus de lancers-francs obtenus. Sur l’ensemble, les deux équipes ont shooté à seulement 40% de réussite.

– Le furieux retour des Clippers. Il a suffi d’un simple panier primé de Marcus Morris, suivi par un autre d’Amir Coffey, pour mettre en marche la machine californienne. Los Angeles s’est relancé dans la seconde moitié du troisième quart-temps en retrouvant de l’adresse et en gardant son sérieux défensif. Et en profitant aussi d’un très mauvais passage du banc des Nuggets pour effacer cet écart de 25 unités.

TOPS/FLOPS

✅ Aaron Gordon. Record aux points cette saison gâché pour l’ancien ailier fort du Magic. Le partenaire de raquette de Nikola Jokic a fait dans l’efficacité extrême alors que la majorité de ses coéquipiers, exception faite à son pivot, ont souffert en termes d’adresse.

✅ Nikola Jokic. Le pivot termine à deux passes seulement du triple-double à l’issue d’un nouveau match de qualité, malgré cinq pertes de balles, secteur dans lequel son équipe a souffert, et un tir de la gagne, à 3-points et au buzzer, manqué.

✅ Amir Coffey. Incontestablement l’élément des Clippers le plus régulier ce soir. Actif dans tous les secteurs, y compris aux interceptions (4), l’arrière a été le joueur le plus mobilisé dans cette rencontre. Il a ainsi confirmé son record en carrière à 23 points établi quelques jours plus tôt face aux Hawks.

✅ Eric Bledsoe. 11 points, 9 passes et seulement 5/13 aux tirs pour l’arrière musculeux qui s’est toutefois démarqué pour son rôle dans le comeback de son équipe. La preuve : lorsqu’il était sur le terrain, les Clippers ont inscrit… 28 points plus que les Nuggets !

⛔ Le banc des Nuggets. Jeff Green a certes apporté 12 points mais avec un faible 5/16 aux tirs et -13 au score lorsqu’il était en jeu. Facundo Campazzo a fait encore pire avec un -19… Le banc des Nuggets a beaucoup souffert et n’a pas su faire convenablement souffler le duo d’hommes forts Nikola Jokic – Aaron Gordon.

LA SUITE

Clippers (21-21) : déplacement chez les Pelicans, jeudi.

Nuggets (20-19) : réception des Blazers, jeudi.