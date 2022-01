Pourquoi Shai Gilgeous-Alexander est-il si maladroit à 3-points ?

Parmi les joueurs qui shootent au moins six fois par match à 3-points, il n’y a pas plus maladroit en NBA ! Avec 27.7% derrière l’arc, Shai Gilgeous-Alexander affiche le pire pourcentage de sa jeune carrière, et c’est évidemment problématique quand on est un arrière, et qu’on en tire autant par match.

« C’est sûr que ça m’embarrasse » reconnaît la star du Thunder. « Je n’aime pas être mauvais au tir. Mais le meilleur moyen de faire en sorte que ça rentre, c’est encore de shooter. »

La saison passée, SGA shootait à près de 42%, soit environ 15 points de plus, et forcément il doit y avoir une explication à cette chute soudaine d’adresse. Selon The Oklahoman, l’une des pistes est technique puisque le Canadien prend l’essentiel de ses tirs lointains en « step-back », et ce n’était pas le cas la saison passée. La preuve, l’an passé, en 35 matches, il en avait tenté 51. Cette saison, après 34 matches, il en est déjà à 116. La saison passée, les 3-points en « step-back » représentaient 30% de ses tentatives. Cette saison : 56% !

« C’est quelque chose sur lequel j’ai travaillé, et c’est quelque chose avec laquelle je suis à l’aise » se défend l’intéressé. Sauf que ce geste ne lui réussit pas trop avec 27.6% d’adresse de loin. Pour son coach, cette évolution paiera sur le long terme.

Moins avoir la balle en main

« Je pense que le fait qu’il développe ce tir, qu’il soit une menace et qu’il incite les joueurs à le défendre de manière plus serrée est certainement stratégique pour son développement à long terme pour la création de ses shoots » estime Mark Daigneault. « Ces jeunes joueurs ont besoin d’espace jusqu’à un certain point, mais ils doivent rester dans le collectif. Je dirais qu’il y en certains tirs avec lesquels nous sommes à l’aise et d’autres qu’il doit travailler lui-même. S’il a des joueurs qui le défendent de plus près, il doit pénétrer, ou s’ils lui collent plusieurs joueurs, il doit faire circuler la balle. »

En explorant, dans le détails, les stats à 3-points de SGA, The Oklahoman a remarqué qu’il shootait à 43% sur du « catch-and-shoot ». Ce sont donc des tirs pris sur du jeu sans ballon, et comme malheureusement, c’est souvent lui qui sert les autres, il ne prend qu’un tir en moyenne sur du « catch-and-shoot ».

Pour Mark Daigneault, l’idée est donc d’avoir plus de créateurs pour que Shai Gilegous-Alexander joue davantage en arrière-shooteur puisqu’il est plutôt adroit sur des ballons ressortis.

« Quand quelqu’un d’autre crée, il faut être à la réception sur du drive-and-kick. C’est le point le plus important pour Shai. Le fait qu’il fasse cela sur les « catch-and-shots », et pas uniquement sur ça, mais qu’il soit aussi capable de pénétrer sur ces ballons ressortis, est une façon pour lui d’impliquer un autre créateur afin que ce ne soit pas seulement Shai, Shai, Shai à chaque fois. Cela n’a pas été le cas, mais cela améliorera l’efficacité de l’autre créateur – que ce soit Tre, Josh, Lu ou qui que ce soit d’autre – si Shai est plus impliqué dans ces actions et s’il termine mieux ces actions. »