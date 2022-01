La déclaration d’amour de Chauncey Billups à Kyrie Irving

Pour son deuxième match cette saison, Kyrie Irving a fait un peu moins bien que le premier. Comme face à Indiana, le meneur des Nets a inscrit 22 points, en se montrant plus maladroit (9/21). Surtout, il est reparti de l’Oregon sans la victoire, mais avec une floppée de compliments livrés par le coach d’en face, Chauncey Billups.

Avant la rencontre, le jeune entraîneur des Blazers a comparé le meneur de Brooklyn à un « magicien. Il est incontournable à la télévision. Je pense personnellement, en tant qu’ancien meneur de jeu, que Kyrie est le joueur le plus doué qui ait jamais joué à ce poste. » L’ancien meneur des Pistons ou des Nuggets a précisé qu’il faisait ici référence à la « technique pure » du meneur.

« Sa qualité de tirs est incroyable. Il est un meilleur passeur que ce que les gens pensent. Il est évidemment un bon coéquipier. Tout ne tourne pas autour de Kyrie. Il passe la balle. C’est un champion, il apporte ce pedigree sur la table. Et je crois qu’il a peut-être rentré le plus grand tir que j’ai jamais vu dans l’histoire des Finals NBA », a énuméré le coach, en évoquant ce tir converti dans le Game 7 face aux Warriors en 2016.

Ses propos, rapportés au septuple All-Star, sont logiquement appréciés. « Je lui en suis reconnaissant. Venant de lui, un meneur de jeu champion (ndlr : avec les Pistons en 2004), cela me donne plus de motivation pour continuer à écrire cette histoire avec des coéquipiers incroyables. Et de continuer à élever mon niveau et de laisser un modèle à suivre pour les autres », affiche le joueur de 29 ans, conscient d’être déjà dans sa 11e saison NBA.

L’ancien meneur des Cavs et des Celtics estime qu’à ce stade de sa carrière, il « mérite cette reconnaissance. Mais le travail ne s’arrête jamais. […] Je peux continuer à montrer l’exemple, tout en comprenant que beaucoup de ces joueurs, que je vais côtoyer pendant un moment, vont continuer à s’améliorer. Mais j’aime être au-dessus de la mêlée, c’est le cas depuis un certain temps. De grosses blessures ont écourté certaines de mes saisons, mais j’ai le sentiment poursuivre ma voie avec de grands joueurs à mes côtés. »