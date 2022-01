Adroits à 3-points, les Bulls ne shootent pas assez…

Chicago possède la même particularité qui était ressortie chez les Spurs en 2019-2020, et qui vient un peu remettre en cause l’efficacité de la tendance du « tout pour le 3-points ». Comme les Texans à l’époque (même si les chiffres ont évolué en fin d’exercice), les Bulls possèdent en effet le meilleur pourcentage d’adresse de la ligue en terme d’adresse (38.5%) tout en étant l’équipe qui prend le moins de tirs derrière l’arc (30 en moyenne par match).

Rien de grave en l’état, c’est même plutôt signe de la bonne santé d’un collectif qui, non seulement pointe à la première place de sa conférence, et surtout, n’abuse pas de cette arme et l’utilise à bon escient. Billy Donovan a toutefois exprimé le désir de voir son équipe prendre plus de tirs à 3-points, à condition que ceux-ci soient pris depuis les bonnes positions, de préférences après un drive

« J’aimerais qu’on en prenne plus. Je pense que ce serait bien », avait-il déclaré vendredi à l’issue de la victoire face aux Wizards. « Mais je pense aussi que l’un des domaines dans lesquels nous devons nous améliorer, c’est que nous devons être meilleurs dans nos drives dans la raquette. Quand vous drivez vers le cercle, vous forcez un deuxième défenseur à aller dans la peinture pour aider, c’est à ce moment-là que les opportunités à 3-points commencent vraiment à arriver. Je n’aime pas dire qu’on doit prendre plus de 3-points juste pour le dire. Parce que je ne pense pas que tous les tirs à 3-points soient créés de manière égale. Il y en a certains qui sont tout simplement mauvais à mon avis. Il ne faut prendre que les bons ».

Multiplier les « agressions » vers le cercle

Pour le coach des Bulls, c’est avant tout l’animation de son équipe qui doit être travaillée pour créer plus de situations de « bons » tirs à 3-points. Et la meilleure solution selon lui pour y arriver est donc de multiplier les « agressions » vers la peinture puisque Chicago est également une des équipes qui drivent le moins vers le cercle (41 en moyenne par match cette saison, soit la 25e moyenne de la ligue).

« Si vous regardez notre équipe, nous shootons bien quand le ballon passe par Nikola Vucevic et qu’il est ressorti ensuite, ou qu’il s’est produit quelque chose dans la raquette qui a forcé une rotation, et qu’on a ressorti le ballon à ce moment là », a-t-il ajouté. « Je pense qu’on peut se procurer davantage de bonnes situations à 3-points si on provoque ces situations. C’est un aspect de notre attaque qu’on va devoir améliorer. Quand on regarde les stats sur les tentatives près du cercle, nous sommes une équipe qui ne génère pas assez de tirs comme ceux-là. On va devoir aller davantage dans la peinture ».

La situation s’explique aussi par le profil des joueurs qui composent l’effectif et paradoxalement la présence d’un Nikola Vucevic qui a tendance à rester au large, pour faciliter les drives de la paire DeRozan-LaVine d’une part et aussi pour sanctionner à 3-points. Car c’est là l’autre particularité de cette équipe, qui dispose d’un nombre de shooteurs limités.

« Il y a toujours des moyens de progresser »

A côté de Nikola Vucevic, qui œuvre surtout dans le « catch-an-shoot » plutôt face au cercle, seul Zach LaVine peut se créer son tir à 3-points et être efficace. On peut aussi mentionner Lonzo Ball, qui est actuellement au-dessus des 40% de réussite pour la première saison de sa carrière. L’ensemble reste toutefois un poil juste et Billy Donovan essaie donc de corriger le tir de cette façon.

« Je n’essaie pas d’être critique envers nos gars. J’essaie toujours de chercher des moyens de les faire progresser, qu’ils puissent continuer à évoluer collectivement, tout en s’améliorant, en leur apportant de nouvelles choses », a poursuivi coach Donovan. « Je pense que nous devons aller plus souvent dans la peinture. Ça nous permet d’aller davantage sur la ligne des lancers-francs, de prendre des rebonds offensifs et aussi d’avoir plus d’opportunités de tirer à 3-points ».

Comme il l’a répété après la défaite de la nuit à Dallas, durant laquelle les Bulls ont rendu un 11/33 peu convaincant derrière l’arc : même si Chicago est premier à l’Est, « il y a toujours des moyens de progresser ».