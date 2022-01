À Chicago, on ne veut pas changer une équipe qui gagne

La saison passée, après leur 35e match, les Bulls affichaient seulement 16 succès et pointaient à la 10e place de l’Est. Cette saison, au même point de passage, ils sont à 25 victoires et au sommet de leur conférence !

Un sacré changement, qui s’explique par le recrutement estival et les arrivées de DeMar DeRozan, Lonzo Ball ou encore Alex Caruso. Comme Zach LaVine et Nikola Vucevic (même si ce dernier n’est arrivé qu’en deuxième partie de saison) étaient déjà là, le groupe est désormais très bien armé et l’alchimie a rapidement été trouvée.

« J’aime ce groupe », confie Arturas Karnisovas, vice-président des Bulls, dans des propos rapportés par NBC Sports. « On est compétitif cette saison, alors que le groupe est neuf. Les équipes qui sont proches de nous au classement, les Brooklyn, Milwaukee et Philadelphie, ont leur groupe depuis au moins deux ou trois ans. Nous, c’est depuis trois mois, donc on est encore en apprentissage. »

Les Bulls apprennent vite, avec un duo LaVine – DeRozan qui flambe, et des ressources dans les moments compliqués qui plaisent au dirigeant.

« J’aime la force mentale de ce groupe. Dans beaucoup de matches, on n’a pas lâché et on est revenu. On a un excellent vestiaire, l’ambiance est bonne, les joueurs s’apprécient » détaille-t-il notamment.

Est-ce à dire que la franchise de Chicago ne va pas bouger lors de la « trade deadline » ? « On est ouvert à toutes les possibilités et on écoutera », annonce Arturas Karnisovas. « On va être très pointilleux avec un possible changement, si changement il doit y avoir. Bien sûr qu’il y a toujours moyen de s’améliorer, mais je suis impatient voir comment ce groupe va évoluer. » Pas de révolution en vue, donc, dans l’Illinois dans les prochaines semaines.