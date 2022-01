Un Heat sous tension mais victorieux

Composé de Derek Richardson, Bennie Adams et Matt Kallio, le trio arbitral de la rencontre entre le Heat et les Blazers a eu du boulot hier soir au Moda Center. Avec cinq fautes techniques distribuées, et trois joueurs expulsés (Kyle Lowry, puis Tyler Herro et Jusuf Nurkic), les zèbres ont vécu une soirée agitée de bout en bout.

Une passe un peu trop appuyée

Selon Erik Spoelstra, qui s’est aussi pris sa technique, cela s’explique par le manque d’arbitres, eux aussi pas épargnés par la pandémie. Mais aussi par un écart important aux lancers francs…

« C’est une période stressante pour tout le monde », affirme le coach dans le Sun Sentinel. « Kyle est un gars qui est extrêmement passionné. Je ne sais pas exactement ce qu’il a dit. On espère simplement qu’on peut gérer notre match et garder nos talents sur le terrain. Les fans payent pour les voir en action. Tout le monde est un peu stressé en ce moment et il faut gérer nos émotions. Je n’ai pas encore eu d’explication sur [l’expulsion de Kyle Lowry] mais c’était une première mi-temps plutôt intense. Il y avait une grosse disparité aux lancers francs [26 à 7], ce qui n’est pas une attaque contre quiconque mais simplement un constat. Et ça a mené à de la frustration. »

D’abord sanctionné pour s’être un peu trop plaint après une faute sur Nassir Little, Kyle Lowry a ensuite été renvoyé aux vestiaires juste avant la mi-temps après avoir lancé le ballon en direction de Matt Kallio, un arbitre « remplaçant » qui officie habituellement en G-League, en WNBA ou encore en compétition FIBA et qui a été appelé à la rescousse par la la NBA en raison des nombreuses absences liées aux quarantaines imposées par le Covid-19.

« Kyle Lowry a reçu une deuxième faute technique pour cause de complaintes continuelles et pour avoir jeté le ballon à un officiel d’une manière anti-sportive », a affirmé Derek Richardson, l’arbitre en chef de la rencontre. « Selon les règles, un joueur qui écope d’une deuxième faute technique antisportive est automatiquement expulsé. »

Un arbitre « remplaçant » sous les critiques de Miami

Dans la jungle qu’est la NBA, un nouvel arbitre est forcément testé par les vétérans du circuit.

« C’est le même arbitre qui m’a donné une faute technique très rapidement l’autre soir à Sacramento », ajoute d’ailleurs Erik Spoelstra. Auquel Derek Richardson répond : « Coach Spoelstra a écopé d’une faute technique pour s’être adressé plusieurs fois de manière irrespectueuse à un officiel. »

À la mi-temps, Erik Spoelstra et son staff ont pourtant pris soin de faire redescendre tout le monde de plusieurs crans dans l’intensité. Si Tyler Herro et Jusuf Nurkic se sont à leur tour échangé quelques politesses en toute fin de match, résultat d’une accumulation de frustration de part et d’autre, le Heat a rempli son contrat en repartant d’Oregon avec une victoire. Et ce sans Jimmy Butler, ni même Kyle Lowry pour une bonne partie du match.

« On n’a pas réussi à gérer nos émotions de notre mieux en première mi-temps, mais on s’est bien remis en selle en deuxième mi-temps. Après l’expulsion de Kyle et ma faute technique, on s’est promis à la mi-temps qu’on allait se concentrer seulement sur le match, et faire tout ce qui est nécessaire pour partir avec une victoire en poche. »