Les Bucks ne vont pas conserver DeMarcus Cousins

Nouveau coup dur pour DeMarcus Cousins. Alors qu’il signait son second double-double (15 points et 10 rebonds) avec les Bucks face à Toronto, le pivot a appris le même soir qu’il ne serait pas conservé par la franchise.

Le GM de Milwaukee, Jon Horst, a en effet annoncé à ESPN que le contrat du joueur ne sera pas garanti d’ici vendredi, date-butoir pour les franchises pour garantir un contrat jusqu’à la fin de la saison.

Le quadruple All-Star s’est pourtant montré productif depuis sa signature, début décembre 2021. Sur 17 rencontres, il tournait à 9 points (47%) et 6 rebonds de moyenne en 17 minutes de jeu. Malgré l’une des plus mauvaises efficacités défensives de l’équipe (109 points encaissés sur 100 possessions lorsqu’il était sur le terrain), il affichait le meilleur « offensive rating » (117 points) et même l’un des meilleurs « net rating » (+7.7 points).

L’explication alors ? Garder de la souplesse jusqu’à la prochaine « trade deadline » du 10 février.

« Nous n’aurions pas pu traverser cette partie difficile de la saison avec autant de succès sans DeMarcus », remercie le dirigeant. « En fin de compte, nous avons pris une décision stratégique pour garder une place disponible dans l’effectif, mais il n’y a rien qui nous empêcherait de nous associer à nouveau avec DeMarcus par la suite. Il a été si bon pour nous, j’espère que nous l’avons aidé aussi. »

On imagine que son retour éventuel se fera selon les besoins de l’équipe, et surtout selon l’évolution de l’état de santé de Brook Lopez, susceptible de revenir de blessure avant les playoffs.