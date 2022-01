Brook Lopez de retour avant les playoffs ?

Avec 24 victoires pour 13 défaites, les Bucks se rapprochent du sommet de leur conférence tout en étant privés de leur pivot titulaire, Brook Lopez. Celui-ci a été opéré du dos début décembre dernier, avec une durée d’absence indéterminée. « On ne va pas mettre d’échéancier mais on ne va pas dire non plus qu’il ne jouera pas cette saison », avait équivoqué Mike Budenholzer à l’époque.

ESPN rapporte aujourd’hui que la franchise du Wisconsin reste optimiste quant à son retour avant les playoffs, voire bien avant les phases finales. On rappelle que le jumeau de Robin, meilleur contreur de la formation championne NBA en titre, n’a disputé qu’un seul match cette saison.

En son absence, Milwaukee a fait appel à DeMarcus Cousins qui apporte environ 9 points et 6 rebonds en moyenne, après une quinzaine de matches joués. L’ancien All-Star reste toutefois remplaçant la plupart du temps car Mike Budenholzer fait confiance à Bobby Portis, sur les bases de sa meilleure saison en carrière (près de 16 points et 9 rebonds de moyenne).