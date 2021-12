DeMarcus Cousins remet tout doucement la machine en route

Comme on pouvait s’y attendre, DeMarcus Cousins était un peu rouillé. Le pivot, meurtri par de graves blessures ces trois dernières années, a été contraint de prendre le train en marche lorsqu’il a rejoint Milwaukee fin novembre.

Il a fallu être opérationnel sur le plan physique mais aussi tactique, gérer son physique d’un côté, son rôle au sein de sa nouvelle équipe de l’autre, le tout dans une NBA en constante évolution.

« Ce serait mentir de dire que ça a été facile », a-t-il déclaré, soulignant aussi qu’il a eu très peu d’occasions de s’entraîner. « C’est sûr que ça a été dur, d’apprendre tout sur le tas, d’être jeté dans le feu de l’action, et aussi face au calendrier en général, qui est très chargé. Ce n’est pas la NBA à laquelle j’étais habitué en 2010. C’est une toute nouvelle ligue. Le temps d’entraînement est limité, la préparation est limitée. C’est un jour de repos et ensuite un match. C’est beaucoup de choses que j’essaie d’assimiler ».

En panne d’adresse

Le fait que l’équipe de Milwaukee soit à son tour touchée par les mises en quarantaine n’a pas aidé, mais globalement, son retour reste modeste. Si ses 5.8 points et 5.1 rebonds en 14 minutes en moyenne ne sont pas déshonorants, en revanche, sa maladresse est plus qu’inquiétante avec 37% aux tirs, et 22% à 3-points.

« Je m’habitue au jeu, je trouve mon rythme. J’ai joué beaucoup sur de petites séquences, c’est donc difficile de trouver du rythme. Ce sera un processus et je l’ai intégré. Je suis conscient du plan qu’ils ont mis en place pour moi, donc je dois juste continuer à aller de l’avant et j’espère que je pourrai trouver mon rythme tout au long de ce processus », a-t-il ajouté. « C’est clair que je n’ai pas eu de camp d’entraînement, je n’ai pas pu me préparer comme le reste des gars. C’est un processus et il y a un plan en place pour que je reste solide, en bonne santé et que je puisse traverser toute cette saison ».

Un premier double-double porteur d’espoir

La machine se met donc progressivement en route et DeMarcus Cousins a signé son premier double-double de la saison à l’occasion du dernier match perdu face à Cleveland (12 points, 12 rebonds et 5 interceptions). Mike Budenholzer lui a donné son plus gros temps de jeu depuis son arrivée, et « DMC » a répondu présent.

Le meilleur serait donc à venir, avec l’enchaînement des matchs, le retour des cadres et ce plaisir de pouvoir enfin rejouer au basket, dans une équipe de choix pour ne rien gâcher.

« Ça n’a pas été facile. Mais en même temps, je profite de tout ça. Je suis heureux de refaire le sport que j’aime. Je suis avec un super groupe, un super staff et c’est fun. Pour ce qui est du basket, il y a eu quelques difficultés, mais je vais prendre les choses en main », a conclu DeMarcus Cousins, dont le contrat sera garanti jusqu’à la fin de la saison à partir du 7 janvier prochain.