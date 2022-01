Pour sa grande rentrée, Kyrie Irving va beaucoup jouer

Même si le retrait du maillot de Dirk Nowitzki va lui faire de l’ombre, le grand retour de Kyrie Irving sur les terrains est un événement. D’abord parce qu’il n’a pas joué depuis le mois de juin, mais aussi parce que son absence était due à son statut vaccinal.

Ses dirigeants ont finalement cédé, et ont décidé de l’intégrer au groupe, et le champion NBA 2016 est autorisé à jouer les rencontres des Nets à l’extérieur, à commencer ce soir avec ce déplacement à Indianapolis.

« Je ne pense pas qu’il puisse jouer 38 minutes, mais il peut jouer une grande partie du match » estime Steve Nash. « Il joue beaucoup, et il vient de faire trois ou quatre jours de cinq-contre-cinq sur tout-terrain, et je pense donc qu’il est capable de jouer sur de longues séquences, sans forcément atteindre son habituel temps de jeu. »

Entre un joker médical et Kyrie Irving, les Nets ont choisi

Steve Nash a aussi été interrogé sur la situation vaccinale de son meneur de jeu, et sur le volte-face de ses dirigeants. Pour lui, il n’y a pas de différence entre un joker médical signé pour 10 jours, et un élément autorisé à jouer uniquement en déplacement.

« Nous avons fini par avoir 13 joueurs atteints du Covid. Nous étions en train de signer un tas de joueurs pour 10 jours alors que nous avons un gars qui peut jouer pour nous… Franchement, quelle est la différence entre un gars signé pour 10 jours et lui puisque ce sont des joueurs aussi à temps partiel ? Pour nous, c’était une opportunité de le ramener au sein du groupe et d’utiliser une ressource à notre disposition et que nous n’utilisions pas. Tout a changé cette saison et la saison dernière, et donc je pense qu’il y a aussi un autre aspect à prendre en compte. Nous avons su nous adapter. Nous avons trouvé des solutions. Nous avons trouvé des moyens de surmonter les situations, et nous allons le faire revenir maintenant ».

Bien sûr, après sept mois sans jouer, il y aura une période d’adaptation, et il ne faut pas trop en attendre tout de suite.

« Cela peut prendre un peu de temps mais Kyrie sait ce qu’il fait » conclut Steve Nash. « Il est avec nous et il est capable de s’adapter aux situations. Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour vraiment lui donner les instructions, mais c’est quelque chose que nous sommes heureux de faire à la volée aussi. Mais le plus important, c’est d’essayer de ressentir un sentiment de cohésion avec ses coéquipiers, d’être à l’aise dans le jeu, avant de le surcharger d’une tonne de choses. Je pense que tout va bien se passer« .

Steve Nash a aussi précisé que le retour de Kyrie Irving ne sera pas forcément synonyme de repos pour Kevin Durant et James Harden. « Kevin et James ne veulent pas se reposer. Son temps de jeu nous apporte de la polyvalence, et du répit pour les autres, et on voit ça comme du positif, et on saura s’adapter en cas de problèmes. »