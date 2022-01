Les Raptors militent pour voir Fred VanVleet au All-Star Game

De nouveau au complet (ou presque), les Raptors peuvent reprendre leur marche en avant. Sur une série de trois victoires consécutives, les joueurs canadiens sont ainsi remontés à la 9e place de leur conférence, retrouvant en prime un bilan équilibré (17 victoires – 17 défaites). Grâce, notamment, aux exploits de Fred VanVleet.

Depuis trois matchs, le meneur tourne ainsi à 33.0 points, 3.7 rebonds, 7.0 passes et 1.7 interception de moyenne (avec seulement 0.3 perte de balle !). En shootant à 49% aux tirs, 45% à 3-points et 94% aux lancers, sans descendre sous la barre des 30 unités. Que ce soit face aux Clippers (31), face aux Knicks (35) ou face aux Spurs (33).

« Étant donné que tout le monde est de retour, c’est plus compliqué [pour les défenses adverses] de se concentrer sur un seul joueur », livrait le principal intéressé, à propos de ses bonnes performances récentes. « Nous avons des joueurs qui peuvent trouver les shooteurs, qui peuvent être agressifs et, moi, je me contente de rechercher les situations de ‘catch-and-shoot’, car je me sens bien dans ce rôle et ce sont probablement les shoots les plus faciles pour moi. Donc je fais en sorte de capitaliser là-dessus. »

Quelques victoires supplémentaires pour devenir une évidence ?

Autant dire que Fred VanVleet, qui avait déjà brillé face aux Nets (31 points, 9 passes) et aux Warriors (27 points, 7 rebonds, 12 passes), avant d’entrer dans le protocole sanitaire de la ligue, se trouve dans une excellente passe.

Et ses prestations donnent évidemment des idées à Toronto, qui espère voir « FVV » décrocher sa toute première sélection au All-Star Game…

« C’est un All-Star, ça ne fait aucun doute », estimait par exemple Justin Champagnie, le rookie des Raptors, lui aussi non-drafté. « Ce qu’il fait est incroyable, aussi bien pour lui-même que pour l’équipe. C’est un élément important de notre équipe et il fait en sorte que tout le monde voit qu’il mérite d’être All-Star. Quant à moi, de manière objective, je pense qu’il le mérite, car il fait son travail et il est fun à observer. »

De son côté, Nick Nurse se voulait, certes, un peu plus mesuré au sujet de la présence de Fred VanVleet à Cleveland, même s’il n’en pense pas moins que Justin Champagnie.

« J’imagine que nous allons devoir gagner plus de matchs [pour qu’il soit All-Star] », commençait d’abord le coach de Toronto. « Mais il doit être dans la conversation. Il va falloir grimper un peu au classement mais, si nous y arrivons, il le méritera certainement. Il a participé à la plupart des matchs cette saison [31 sur 34 possibles, ndlr] et c’est quelque chose d’important. Beaucoup de joueurs ont manqué un nombre important de matchs. Nous, nous savons ce qu’il nous apporte. C’est un gagnant, il apporte son leadership, son scoring et c’est un grand défenseur. C’est pour ça qu’il doit être dans la conversation. »

La concurrence sera rude…

Dans la forme de sa vie, Fred VanVleet devra cependant cravacher pour faire partie des 12 All-Stars de l’Est. Car, en partant du principe que DeMar DeRozan est assuré d’y être et que James Harden ou Trae Young ont également peu de chances d’être laissés de côté, le meneur des Raptors devra batailler dans le « backcourt » avec Zach LaVine, Jrue Holiday, Bradley Beal, Jaylen Brown, LaMelo Ball, Darius Garland ou encore Kyle Lowry.

Comme chaque année, il y a donc beaucoup de candidats pour trop peu de places. Même si, contrairement à Zach LaVine, Jrue Holiday, Jaylen Brown et Kyle Lowry, voire Darius Garland et LaMelo Ball, « FVV » présente l’avantage de n’avoir aucun coéquipier réellement susceptible de lui faire de l’ombre.

Autre avantage, qui peut jouer en faveur de Fred VanVleet : le fait que tout Toronto ne cesse désormais de militer pour qu’il devienne All-Star, alors que l’équipe est aux portes du Top 8 à l’Est.

« C’est notre meneur de jeu principal », ajoutait Nick Nurse. « Notre attaque a toujours été dirigée à deux, mais avec le départ de Kyle [Lowry], il a dû mener davantage l’équipe. Il joue très bien, il fait beaucoup de bonnes choses. Pas seulement au scoring ou dans l’organisation, car c’est un bon défenseur, un bon poseur d’écrans, un bon rebondeur et un bon gestionnaire. Il peut aussi finir près du cercle, shooter à 3-points et il développe son jeu à mi-distance. Il continue vraiment de progresser. »

À noter que, s’il parvient à être élu All-Star cette saison pour la première fois de sa carrière, Fred VanVleet deviendrait le cinquième joueur non-drafté à décrocher cet honneur, depuis la fusion ABA/NBA de 1976. Rejoignant ainsi Phil Chenier, Moses Malone, John Starks, Ben Wallace et Brad Miller.