Les Wolves très amers après leur fin de match ratée à Los Angeles

Devant au tableau d’affichage à l’entrée du dernier quart, les Wolves étaient sur le point de faire la passe de trois face à des Lakers qu’ils avaient déjà battus deux fois cette saison, de 24 et 18 points.

Mais sans Karl-Anthony Towns ni D’Angelo Russell pour stabiliser les choses, les jeunes loups ont déchanté, s’inclinant (108-103) après avoir manqué plus d’une occasion de tuer le match dans la dernière ligne droite. Une cinquième défaite en six matchs qui a fait resurgir pas mal de frustration dans le vestiaire de Minnesota…

« Les gars se sont bien battus pour l’essentiel », a d’abord affirmé Chris Finch dans The Athletic avant de nuancer son propos. « Ils commettent des erreurs de jeunesse, ce qui est compréhensible sachant qu’on a beaucoup de jeunes joueurs sur le terrain. Mais en fin de compte, sans KAT ni D-Lo, on doit continuer à avancer et gagner ces matchs. On n’est pas là simplement pour développer nos jeunes. On doit surtout essayer de gagner ces matchs. »

Coupables de 24 balles perdues durant ce match, les Wolves ont également manqué de discernement et de sérieux en dernier quart, avec 8 « turnovers » qui coûtent cher au final. Ni Patrick Beverley (4) ni Anthony Edwards (8) n’ont réussi à organiser le jeu des Wolves sans perdre le cuir dans le même temps.

« On doit juste faire mieux que ça. On s’est battus nous-mêmes. Ils ont bien joué, ils ont réussi des tirs difficiles mais on s’est tiré une balle dans le pied avec nos balles perdues et nos fautes. »

Plus de consistance

Mécontent de la fin de match, mais aussi de fautes assez stupides comme celle sur cet ultime 3-points de Carmelo Anthony, Chris Finch n’était pas le seul à ruminer ce nouveau revers. Comme depuis le début de la saison, les Wolves soufflent le chaud et le froid. Ils peuvent se montrer extrêmement intéressants en enchaînant quatre succès d’affilée, avant de tout remettre en cause avec cinq défaites sur les six matchs suivants.

« Je pense qu’on a une chance de faire les playoffs. Quand on joue mal comme ça, on ruine nos propres chances », pestait ainsi Naz Reid, un des joueurs de Minny qui prend les défaites le plus à cœur. « Il y a définitivement de la frustration [après cette défaite face aux Lakers]. Et il y en a pas mal parce qu’on est bien meilleur que ce qu’on a montré [hier] soir. »

En l’absence de leurs deux leaders, les Wolves ont certaines circonstances atténuantes mais ils ont aussi pu découvrir par eux-mêmes qu’on ne s’improvisait pas leader en NBA.

Les Jaden McDaniels, Malik Beasley voire Naz Reid ont pu réussir de jolies perfs par-ci par-là pour compenser, mais sur la longueur, Minnesota a tout de même pris un pas de recul. D’où cette mauvaise série actuelle.

« On doit trouver plus de constance dans l’effort », regrette Chris Finch. « Jaden a bien joué l’autre soir mais il n’a pas été très bon ce soir. Naz n’avait pas bien joué l’autre soir mais il a été bon ce soir. [Malik] Beas[ley] avait bien shooté l’autre soir mais pas ce soir. Ant était bon l’autre soir mais pas tellement ce soir. On doit avoir plus de constance que ça dans la rotation. C’est notre plus grand défi du moment. »

Auteur de son premier match en carrière à plus de 20 points et 10 rebonds, à 23 points et 11 rebonds, Naz Reid espère bien que cette défaite au goût amer portera ses fruits, plus sucrés, à l’avenir…

« Les ballons perdus sont importants. Jouer dur est important. Être concentré est important. Les systèmes sur remises en jeu sont importants. Tout ça est important. Quand on a un match comme ça, avec 24 balles perdues, on se tire une balle dans le pied. »