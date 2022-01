Pour Tom Thibodeau, les fans des Knicks vont vite comprendre l’importance de Julius Randle

Le timing était cruel pour les Knicks. Alors que New York avait enfin retrouvé de l’air et des victoires, trois de suite (Atlanta, Minnesota et Detroit), Julius Randle a été placé à l’isolement. Depuis qu’il n’est plus là, les troupes de Tom Thibodeau ont perdu deux fois, de 15 points : contre le Thunder, puis face aux Raptors.

« Ce n’est pas que Julius Randle. On a trois titulaires en moins », rappelle Evan Fournier au New York Post, en faisant référence à l’intérieur All-Star donc, mais aussi à Mitchell Robinson et Kemba Walker. « La marge d’erreur est bien plus petite. Donc on doit faire mieux. »

Tom Thibodeau, qui sait que personne n’a pitié des Knicks et de leurs absents, puisque toutes les équipes (ou presque) vivent ça, attend donc plus des joueurs qui ne sont pas blessés ou à l’isolement en ce moment.

« Quand il y a des absents, c’est aux autres de faire plus et de jouer avec leurs qualités », explique le technicien à SNY. « On ne remplace pas Randle, Walker ou Derrick Rose avec d’autres joueurs. On le fait collectivement. Donc chacun doit défendre, aller au rebond. Il faut se donner, aller au contact. On doit pouvoir croire en nos chances, avec notre effectif actuel. »

Même si la réponse doit être collective, il faut bien un remplaçant à Julius Randle. C’est Obi Toppin qui a été ainsi lancé dans le cinq majeur (ses deux premières titularisations en carrière), pour le bonheur de certains fans des Knicks, déçus par les prestations de Julius Randle cette saison et qui réclamaient l’ancien de Dayton.

Il est vrai que, très maladroit et pas toujours juste dans ses choix, le All-Star a bien du mal à confirmer son superbe exercice de l’année passée, mais Tom Thibodeau le défend toujours.

Ce dernier estime que les mêmes fans, ceux qui le critiquent dans un premier temps, changeront d’avis ensuite, quand son absence pèsera sur les résultats de New York.

« C’est un grand joueur », assure le coach. « On est à l’époque des réseaux sociaux, et c’est comme ça. On essaie de ne pas faire attention à tout ça. Car tout cela, les critiques comme les éloges, ça ne veut rien dire. Ça n’a pas d’importance. C’est comme le quarterback remplaçant (en NFL). Tout le monde pense qu’il doit jouer davantage, jusqu’à ce que ça arrive. Ce qui compte, c’est ce qu’on pense de lui au sein de la franchise et on sait à quel point il est important pour nous. »