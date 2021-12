La liste des joueurs placés à l’isolement tourne autour du chiffre symbolique de 100, si bien que même les coaches sont parfois concernés, et cela désorganise toutes les équipes ou presque depuis plusieurs semaines.

Tom Thibodeau l’a expérimenté récemment en remettant en selle Kemba Walker, pour le plus grand plaisir du meneur de jeu, alors qu’il était écarté de la rotation depuis fin novembre. Mais quand on manque de joueurs, on pioche partout où cela est possible.

« C’est la réalité de notre ligue », assure le coach des Knicks à SNY. « Être mentalement fort quand on affronte de l’adversité, c’est la chose la plus importante dans la vie. Les choses ne vont pas dans notre sens, on a des absents, comme la plupart des équipes, et désormais, il s’agit de s’adapter le plus rapidement possible. »

« On enchaîne les matches sans savoir qui sera là ou pas »

Ces dernières semaines, on a vu quantité de joueurs plus ou moins connus, ou qui avaient besoin de se relancer après avoir été écartés de la NBA, inonder les effectifs déplumés des franchises. Les coaches doivent faire avec des groupes réinventés d’un jour sur l’autre.

« Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué alors qu’ils n’étaient là que pour une journée », poursuit Thibodeau. « Ils donnent tout ce qu’ils ont et c’est appréciable. Et ceux qui sont encore là évoluent avec des joueurs qu’ils ne connaissent pas. Donc, comment les aider, les mettre en connexion avec les autres ? C’est notre responsabilité. On enchaîne les matches sans savoir qui sera là ou non. On essaie de se préparer à toutes les possibilités. Mais il savoir que personne n’a pitié des autres. »

Cette adaptation permanente a été parfaitement illustrée lors du dernier match des Pistons à Miami jeudi soir. Les joueurs de Detroit ont été testés après avoir appris que Nerlens Noel était entré dans le protocole sanitaire de la ligue. Les Pistons venaient en effet de jouer le mardi soir contre les Knicks de Thibodeau et le pivot avait passé 23 minutes sur le parquet.

Quatre joueurs en moins à quelques heures d’un match pour les Pistons

Cade Cunningham fut le premier cas positif. Les Pistons ont donc effectué leur entraînement sans leur rookie mercredi et tout semblait être rentré dans l’ordre. Sauf que, jeudi soir, au moment de quitter l’hôtel pour rejoindre la FTX Arena du Heat, la franchise apprend que Killian Hayes, Saben Lee, Isaiah Stewart et Rodney McGruder sont eux aussi placés à l’isolement !

En plus des diverses blessures, Detroit est diminué fortement à quelques heures d’un match. « On était aveuglé par la situation », reconnaît pour The Athletic Rex Kalamian, l’assistant qui dirige les Pistons en l’absence de Dwane Casey (raisons personnelles). « C’est arrivé alors que les joueurs allaient shooter, et ils ne savaient pas si on allait jouer ou non. »

Heureusement pour eux, Cheick Diallo avait notamment signé un contrat de 10 jours au moment de l’annonce de la quarantaine de Cunningham. Il a voyagé de Las Vegas vers Miami pour venir renforcer les joueurs du Michigan, qui ont finalement disputé cette rencontre avec neuf joueurs.

« J’ai dit aux joueurs, après le match, qu’avec de telles circonstances, j’étais fier d’eux », raconte Kalamian, Detroit s’étant incliné seulement de trois points (115-112) en Floride. « Notre coach n’est pas là, on a des soucis avec le Covid-19, on était dans l’incertitude et très perturbé ces derniers jours. Ils ont fait un énorme effort et montré beaucoup de caractère. »