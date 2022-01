Cette fois-ci, De’Aaron Fox n’a pas flanché dans les dernières minutes

De’Aaron Fox commence à s’habituer à devoir faire face aux frères Martin dans les fins de rencontre. Il y a trois semaines sur le parquet des Hornets, le meneur des Kings avait provoqué la faute de Cody pour se retrouver sur la ligne des lancers : ses deux tentatives ratées avaient coûté la victoire à Sacramento.

Cette nuit face au Heat, le gaucher a provoqué un coup de sifflet impliquant Caleb Martin. Il restait trois minutes à jouer et les Floridiens avaient très bien défendu cette possession importante, jusqu’à ce que le frère jumeau ne morde à la feinte du « renard » derrière la ligne à 3-points : celui-ci a converti ses trois lancers sans trembler.

Quelques minutes plus tôt, il avait déjà rentré deux petits tirs, au cœur de la raquette. Enfin, le meneur a intelligemment joué l’avant-dernière possession avec une vingtaine de secondes à jouer et les deux équipes à égalité. Il a placé son « spin move » au cœur de raquette et Tyler Herro n’a pas pu s’empêcher de baisser un bras sur lui.

Là encore, De’Aaron Fox n’a pas tremblé sur la ligne des lancers avec deux tirs convertis synonymes de victoire, car Jimmy Butler ne sera pas en mesure d’égaliser au buzzer.

Record en carrière sur la ligne

Après la rencontre, il ne peut qu’afficher sa satisfaction d’avoir pu si bien finir la rencontre. « J’ai fait du jeu, l’équipe me fait confiance. Ce n’était pas vraiment le plan. C’est juste la façon dont le match s’est déroulé. On a été capables de terminer celui-ci », explique le meilleur joueur des Kings sur cette partie.

Il n’a terminé qu’avec un 5/12 aux tirs mais a tout de même inscrit 24 points, dont la moitié dans l’ultime période, avec 6 rebonds et 6 passes décisives, grâce à sa réussite aux lancers-francs : 14/15.

Jamais il n’avait rentré autant de lancers dans un même match. Pas mal pour un joueur qui affiche un modeste 72% de réussite en carrière, dont 75% sur cette saison. « Il a été bon pour attaquer le cercle, aller sur la ligne et shooter ses lancers avec confiance. De toute évidence, il était en mode attaque ce soir », constate Alvin Gentry.

Son meneur, qui comptait parmi les joueurs les plus prolifiques dans le quatrième quart-temps la saison passée, rapporte en avoir eu les bras rougis, avec des « coupures partout », tant il a pris des coups de la part des Floridiens. Son idée était d’utiliser « leur agressivité défensive contre eux ». Mission largement accomplie car si les deux équipes ont commis autant de fautes, les Kings ont shooté 15 lancers-francs de plus que leurs adversaires (27 à 12).

Cette victoire, face à un Heat certes démuni, était la troisième en quatre matches pour les Californiens. L’occasion pour De’Aaron Fox de rappeler que son équipe (16 victoires – 22 défaites) n’est finalement pas si loin du Top 8 à l’Ouest. « Il n’y a pas énormément d’écart entre la 5e/6e place (ndlr : les Nuggets à 18-16) et la 13e. Alors on contrôle notre propre destin. On doit juste faire preuve de régularité plutôt que de faire les montagnes russes. »