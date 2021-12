De’Aaron Fox a craqué au pire moment…

La fin de rencontre entre Charlotte et Sacramento a été ponctuée par une succession d’erreurs pour le moins inhabituelles au niveau NBA. Alors qu’il venait de redonner un petit point d’avance aux Hornets avec un 1/2 aux lancers-francs à 5.5 secondes de la fin (124-123), Cody Martin a fait faute sur De’Aaron Fox dans la foulée, pensant que son équipe avait encore une faute à donner !

Une erreur qui aurait pu coûter le match à Charlotte puisqu’elle offrait l’occasion à De’Aaron Fox de finir le job depuis la ligne des lancers-francs à son tour, à 2.4 secondes de la fin, sans temps mort possible pour les locaux derrière. Sauf que le meneur des Kings a craqué au pire moment et a manqué ses deux tentatives.

« Ça peut arriver de rater », a-t-il regretté. « Cody Martin a pensé qu’ils avaient encore une faute à donner, et j’avais mis mes deux lancers juste avant. Je ne pensais pas qu’ils allaient faire faute. Quand il y a eu faute sur moi, dans ma tête j’ai pensé : « Mets tes deux lancers et allons-nous en d’ici avec la victoire ». Mais j’ai raté le premier qui a tapé le fond du cercle avant de ressortir, et le deuxième est un peu court. Il faut l’accepter, on a perdu et on ne peut plus rien y faire. Place au match de demain ».

Un avertissement sans frais pour Cody Martin

Auteur de 31 points, De’Aaron Fox avait en effet scoré ses deux lancers précédents pour égaliser à 123-123 à 20 secondes du terme, et il se sentait en mesure de faire basculer le match une dernière fois. Mais le destin en a voulu autrement.

« Je suis très déçu parce que je voulais avoir le ballon dans les mains. Ils ont commis la faute et on veut punir une équipe pour avoir fait une telle erreur. Mais je les ai ratés et je ne peux rien y faire maintenant », a-t-il ajouté.

Pour Cody Martin, c’est un avertissement sans frais même si le coup est passé tout près : « J’essayais juste d’être agressif et je dois apprendre de ces situations. Heureusement, les dieux du basket étaient avec nous », a glissé celui qui a finalement été l’un des héros du match avec ses 19 points, 8 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 3 contres.