Covid-19 : Nate McMillan également placé en quarantaine

Les bancs de la ligue continuent de se vider en raison des quarantaines engendrées par le Covid. Les Hawks ont annoncé que leur coach, Nate McMillan, avait été placé à l’isolement, devenant ainsi le 11e coach de la ligue concerné par ses mesures de prévention sanitaire.

Son principal assistant, Chris Jent, avait déjà connu le même sort plus tôt dans la semaine, ce qui laisse l’autre assistant, Joe Prunty, prendre temporairement les commandes de l’équipe.

La meilleure nouvelle pour les Hawks est que six joueurs de l’équipe (Sharife Cooper, Danilo Gallinari, Kevin Huerter, Timothe Luwawu-Cabarrot, Onyeka Okongwu et Delon Wright) font le chemin inverse et devraient pouvoir rejoindre l’équipe embarquée dans un « road trip » à l’Ouest. Dans la nuit de lundi à mardi, ils affronteront les Blazers à Portland, avant de se rendre à Sacramento puis à Los Angeles (Lakers et Clippers).

Il y a quelques jours, le technicien des Hawks n’a pas caché sa frustration quant au choix de la NBA de ne pas reporter de match des Hawks qui, avant leur victoire face aux Cavs, avaient perdu à sept reprises en neuf matches.