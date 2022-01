Les Raptors n’ont pas peur du vide

Pour la première fois depuis le titre des Raptors en 2019, Serge Ibaka était de retour à la Scotiabank Arena, et comme le veut la coutume, l’intérieur des Clippers a eu droit à un clip hommage de la part de son ancienne équipe. Sauf que la situation était des plus étranges puisque la salle était vide !

Les autorités de l’Ontario ont décidé que les rencontres sportives en intérieur se joueraient à huis clos pour les trois semaines à venir, et cette nuit, les Raptors ont donc affronté les Clippers devant des tribunes vides. Mais après deux ans de pandémie, et une saison à jouer à Tampa, plus rien ne surprend Fred VanVleet et ses coéquipiers.

« Pour être franc avec vous, on était davantage dans la normalité qu’autre chose » a réagi le meneur de Toronto, qui effectuait son grand retour. « Je n’y ai même pas pensé jusqu’à ce que nous en parlions dans les vestiaires… Je ne connais pas les chiffres mais je dirais que nous avons probablement joué autant, si ce n’est plus, au basket dans des salles vides que des salles remplies. C’est comme ça… ».

Pas question donc de s’apitoyer sur son sort… « Je ne vais pas chercher des excuses ou, vous savez, m’attarder sur les défis et l’adversité auxquels nous sommes confrontés. Nous allons essayer d’obtenir le maximum de victoires possibles dans cette salle. Fans ou pas, nous devons jouer et faire de notre mieux. »

Même discours chez Nick Nurse qui en a vu beaucoup depuis deux ans. « Nous avons dû nous préparer à jouer dans de nombreux endroits différents, et la principale chose à garder à en tête, ou au premier plan, c’est que nous allons pouvoir jouer… Ce que je veux dire, c’est qu’on est déçu quand on apprend la nouvelle, et on aimerait probablement tous que ce soit différent, mais c’est comme ça, et on doit avancer. »