Tyronn Lue est le 10e coach placé à l’isolement

Placé à l’isolement à son arrivée à Toronto, Tyronn Lue n’était pas sur le banc des Clippers la nuit dernière, et il ne le sera pas non plus ce soir au Barclays Center pour défier les Nets. Le coach des Clippers est le 10e entraîneur placé en quarantaine, et il a laissé sa place à Brian Shaw.

Comme ses collègues, Lue ne devrait manquer qu’une poignée de matches, et si sa charge virale est peu élevée, il devrait être de retour jeudi pour le périlleux déplacement à Phoenix.

Du côté des joueurs, les Clippers bricolent depuis plusieurs semaines, et cette nuit, ils étaient privés de Kawhi Leonard, Paul George, Nicolas Batum, Ivica Zubac et Isaiah Hartenstein.