Coby White boosté par l’intérim de Chris Fleming ?

Promu entraîneur principal depuis la mise à l’isolement de Billy Donovan, Chris Fleming est très proche de Coby White. Depuis trois ans, le meneur travaille au quotidien avec l’ancien sélectionneur de l’Allemagne et les deux ont développé une relation de confiance basée avant tout sur le travail et la dureté.

« C’est un coach à la dure », a décrit le meneur. « Il ne te dit pas vraiment ce que tu veux entendre, mais plutôt ce que tu as besoin d’entendre. C’est un gars direct. Si tu fais quelque chose de bien, il va le dire. Si tu es sur la retenue, il va te le faire comprendre. Et si tu peux faire quelque chose de mieux aussi, il va te le dire. C’est ma troisième saison ici et il a été mon coach personnel depuis que je suis arrivé. Avec lui, on a donc développé cette relation qui nous permet d’être sincères l’un avec l’autre, d’avoir une vraie conversation entre hommes et de pouvoir poursuivre notre journée ».

Après un début de saison difficile entre la fin de la rééducation de sa blessure à l’épaule, un passage par la case Covid-19 et un rôle à trouver dans une équipe remodelée, Coby White commence à retrouver ses sensations, et la présence de Chris Fleming en tant que coach principal n’a pu que l’aider à jouer plus libéré.

Plus de rythme = moins de blues

Les absences de Lonzo Ball et Alex Caruso lui ont permis de retrouver le cinq majeur depuis trois matchs, et Coby White a livré sa meilleure prestation, à 17 points et 12 passes, lors de la réception d’Atlanta (131-117).

« On a beaucoup parlé avec Coby de la saison, sa blessures à l’épaule, le Covid, ses changements de poste. Mais je pense aussi que c’est une question de rythme. Il doit retrouver du rythme. Il a très bien partagé le ballon ce soir », a pour sa part déclaré Chris Fleming.

« Plus je jouerai, plus ce sera facile » avait d’ailleurs confirmé l’intéressé après avoir signé son meilleur match offensif depuis son retour il y a dix jours face à Houston (24 points). La suite l’a confirmé puisqu’il a enchaîné deux matchs à plus de 30 minutes derrière contre Atlanta, dont 35 minutes lors du dernier match.

Si la présence de Chris Fleming l’a peut-être conforté dans ses capacités depuis une semaine, le processus qui le mènera de retour à son meilleur niveau suit simplement son cours.

« J’ai l’impression de m’améliorer. J’ai juste l’impression qu’il faut que je puisse enchaîner. Pour moi, il s’agit simplement de continuer à aller à la salle et à jouer avec les nouveaux, avec les joueurs majeurs et d’être le meilleur atout possible pour mon équipe », a ajouté Coby White. « Je sais qui je suis en tant que joueur. Je sais que je peux apporter beaucoup de choses sur le terrain en plus de pouvoir scorer. Je vais continuer à être moi-même ».