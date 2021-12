Le tandem Ball/Rozier retrouve des couleurs

Les troupes de James Borrego ne sont pas passées loin de la rupture, entre le protocole sanitaire, les blessures et une série de sept revers en huit matchs en plein milieu d’un road-trip de six rencontres qui a plongé le bilan des Hornets dans le négatif.

Le gouffre s’est rapproché mais Charlotte a su rebondir, en allant gagner à Denver pour terminer son voyage à l’Ouest sur une bonne note, puis en enchaînant par deux succès à la maison face à Houston (123-99) et à Indiana (108-116). Deux matchs durant lesquels LaMelo Ball et Terry Rozier ont été les détonateurs pour les Hornets.

Donner le ton en défense, la priorité

James Borrego a particulièrement apprécié leur apport à Indiana, Terry Rozier ayant tué le match avec deux paniers à 3-points et trois lancers dans le « money-time ». Le technicien a notamment évoqué leur engagement en défense.

« J’ai adoré la prestation du backcourt sur ce match », a souligné le coach de Charlotte. « Ils se sont battus au rebond, et le fait qu’ils aient tous les deux sept rebonds défensifs en dit long sur leur énergie, l’effort qu’ils ont produit et leur engagement de ce côté du parquet. On essaie de progresser sur le plan défensif, en étant agressifs au rebond. Et ils ont donné le ton. Les sept rebonds défensifs de Melo et Terry montrent qu’ils sont impliqués. Ils essaient de faire les bonnes choses. Je suis donc très fier de leurs efforts ce soir ».

Comme il l’avait confié après la victoire face aux Rockets, Terry Rozier a été mis au défi par son coach au sujet de son investissement défensif et les résultats n’ont pas tardé. « Il faut pouvoir se regarder dans un miroir. Et le coach m’a mis au défi de monter d’un ton », avait-il lâché après la rencontre.

En difficulté sur un plan personnel depuis le début de saison en attaque, Terry Rozier est également de retour à son meilleur niveau sur ce plan comme il l’a démontré en signant son record à 35 points cette saison sur le parquet d’Indiana. Sa présence soulage aussi LaMelo Ball dans la création et apporte une menace supplémentaire au scoring.

« La créativité de LaMelo est toujours là, il s’agit juste de trouver le bon équilibre avec lui. Mais je trouve qu’il a bien contrôlé le match et a trouvé de bonnes situations dans le quatrième quart-temps. Il a trouvé les joueurs qui étaient ouverts et la main chaude en Terry Rozier, qui a été fantastique », a ajouté James Borrego, qui a mis en avant l’importance du 3-points de son arrière après un entre-deux remporté par LaMelo Ball à 100-105.

Un « bon » virus qui se répand

Il n’a manqué qu’une passe décisive à LaMelo Ball pour que le meneur des Hornets ne ponctue sa prestation d’un triple-double (21 points, 12 rebonds, 9 passes), signe que lui aussi a réalisé un match plein.

Pour Terry Rozier, qui a d’ailleurs porté les MB.01 de LaMelo Ball en clin d’œil à l’occasion de la sortie de la chaussure signature de son coéquipier, son entente avec le petit frère de Lonzo Ball agit comme un « virus » pour le reste de l’équipe, notamment sur la question de la défense.

« C’est juste notre volonté, lui et moi, d’être concentrés, de dire qu’on va mettre l’accent sur la défense. Et ça aide tout le monde. Si un joueur se met à défendre dur, ça se répand sur toute l’équipe. Le joueur d’à côté va vouloir se mettre au niveau, celui d’à côté aussi. C’est comme un virus », a résumé « Scary Terry ».

Nul doute que la motivation sera encore au rendez-vous ce dimanche à l’occasion de la réception des Suns, puis du déplacement à Washington, à la lutte avec Charlotte pour éviter les « play-in » à l’Est.