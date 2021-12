Hype X Basket USA | Plutôt Nikola Jokic ou Joel Embiid ?

Alors que le Covid s’est hélas solidement installé en NBA et qu’il ternit cette fin d’année, la NBA pense déjà à demain avec le projet d’un tournoi à élimination directe en pleine saison. C’est notre premier débat.

Ensuite, on évoque le « triple-double » devenu une performance presque banale, au point qu’on peut se demander si c’est encore un bon indice pour juger la performance d’un joueur.

Enfin, comme l’an passé, Nikola Jokic et Joel Embiid réalisent de très grandes saisons, et on débat sur le nom du meilleur pivot actuel.

Bonne écoute et très bonnes fêtes de fin d’année

Hype x Basket usa