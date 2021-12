Draymond Green fustige le report de la rencontre Nuggets – Warriors

Seulement trois matches cette nuit, au lieu de quatre. La ligue a décidé d’annuler le Nuggets – Warriors en raison des très nombreuses absences du côté de la franchise du Colorado. Trois joueurs supplémentaires (Jeff Green, Zeke Nnaji et Bones Hyland) venaient d’être placés à l’isolement. En y ajoutant l’armée de blessés (Monte Morris, Aaron Gordon, Austin Rivers…), l’équipe ne pouvait pas aligner huit joueurs sur la feuille de match.

Cette décision de la ligue a eu le don d’agacer Draymond Green, lui-même placé en quarantaine. « Comment peut-on continuer à annuler des matchs alors qu’on a mis en place des règles pour éviter que cela se produise ?, s’interroge-t-il sur Twitter. N’est-ce pas un avantage pour les autres équipes ? Les joueurs dont on ne disposait pas en raison du protocole n’ont joué aucun rôle dans la défaite de mardi ? Faites un choix et sachez sur quel pied danser. »

L’intérieur des Warriors fait référence au match de mardi donc, auquel il n’avait pas participé, remporté de peu par les Nuggets. Ce soir-là, malgré les forfaits de part et d’autre, chaque équipe était parvenue à aligner au moins neuf joueurs sur le parquet.

« Donc, lorsque le match sera reprogrammé (ce qui va probablement nous priver d’un jour de repos), on les jouera en étant au complet… Mais ils ont réussi à gagner en douce alors que nous ne l’étions pas il y a seulement deux jours ??? Donnons un peu de sens à tout ça », poursuit l’ancien défenseur de l’année, qui semble oublier que toutes les équipes de la ligue sont plus ou moins logées à la même enseigne depuis la reprise de l’épidémie. Et que la succession de placements en quarantaine rend la lecture des résultats de ces dernières semaines très incertaine.

Draymond Green termine sa prise de position en supposant que le report de ce match allait vraisemblablement engendrer un « back-to-back » supplémentaire pour les Warriors, « ce qui avantage également Denver ». À l’entendre, la ligue a vraiment une dent contre les Warriors… A moins qu’il ne sous-entende que les Nuggets n’ont pas fait le maximum pour aligner huit joueurs sous la feuille de matches.