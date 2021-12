Doc Rivers placé à l’isolement

Les Sixers jouent ce soir à Brooklyn, et sur le banc, il n’y aura pas Doc Rivers… Comme la plupart de ses joueurs en décembre, le coach de Philly est rattrapé par le Covid-19, et il a été placé à l’isolement. En conséquence, c’est son assistant Dan Burke qui officiera pour cette rencontre, et les prochaines.

Rivers est le 6e coach placé en quarantaine après Frank Vogel (Lakers), Billy Donovan (Bulls), Monty Williams (Suns), Chauncey Billups (Blazers) et Mark Daigneault (Thunder).

Spécialiste défensif des Pacers de 2002 à 2020, Burke s’était occupé de ce secteur pour Isiah Thomas, Rick Carlisle, Jim O’Brien, Frank Vogel et Nate McMillan, et il avait réussi à placer Indiana dans le Top 10 des meilleures défenses de la ligue sur 12 de ses 18 saisons.

La bonne nouvelle, pour Burke, c’est qu’il dispose d’un effectif bien fourni pour sa première comme « head coach » puisqu’outre Ben Simmons, seuls Danny Green, Myles Powell et Tyler Johnson sont à l’isolement. Sorti du protocole, Shake Milton pourrait même jouer ce soir.