Alvin Gentry s’est fait peur face au Covid-19

Après trois matches de suite à l’extérieur, les Kings étaient de retour à Sacramento dix jours avant Noël. Ayant mal à la gorge, Alvin Gentry est logiquement testé pour vérifier s’il n’est pas touché par le Covid-19.

Ce qui serait dommageable pour les Kings, qui perdraient ainsi leur coach pour plusieurs jours, mais surtout inquiétant pour le principal intéressé, certes vacciné mais qui a tout de même 67 ans.

« J’ai fait le test PCR et un des préparateurs physiques m’a appelé à six heures du matin, pour me dire que j’étais positif », raconte Alvin Gentry à The Undefeated. « Ce n’est pas un mot qu’on aime entendre, quand on parle de Covid-19. J’étais très nerveux à cause de mon âge. Excepté Gregg Popovich (72 ans), je suis le coach le plus âgé de la ligue. Donc positif à 67 ans, on se demande ce qu’il va se passer et la situation est angoissante. »

Finalement, ces petits maux de gorge seront les seuls symptômes de l’ancien coach des Pelicans. Un moindre mal.

« J’ai eu mal à la gorge. Et sur une échelle de 1 à 10, j’étais à 1. Mais j’étais dans l’attente. Allais-je me lever le lendemain en me sentant très mal ? Ou avec plus de symptômes encore ? J’étais inquiet face à tout ça. Mais heureusement, tout a bien tourné. »

Même si la frayeur fut réelle, pour lui comme pour ses fils, qui ont appris la nouvelle comme tous les fans de la NBA, via le tweet d’Adrian Wojnarowski qui annonçait l’isolement de l’entraîneur californien…

« Ça, c’était le plus dur. J’ai reçu un appel de mon fils Jack, qui venait d’avoir l’alerte sur Twitter annonçant que j’étais positif. Je n’ai pas eu l’opportunité d’appeler ma famille. Mes fils voulaient savoir comment j’allais. Je vais bien et je n’ai rien senti, si ce n’est ce petit mal de gorge. »