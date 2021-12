Mitchell Robinson touché au poignet gauche

Les mois passent et Mitchell Robinson ne parvient décidément jamais à être tranquille avec son corps. Opéré d’une fracture du pied droit en mars dernier, il a ensuite connu des difficultés avec ses chaussures et accumulé les pépins au cheville lors de la reprise.

En ce moment, c’est son poignet gauche qui grince, a-t-il expliqué après la victoire de New York contre les Wolves.

« C’est arrivé il y a quelques matches », raconte le pivot à SNY. « Mais sans atteindre un point où je serais obligé de ne plus jouer. Je vais continuer de strapper mon poignet et continuer d’avancer. »

Encore un bobo donc. Pourtant, comme il a été brillant contre Detroit (17 points et 14 rebonds) ou à Minnesota (14 points et 18 rebonds) dernièrement, et qu’il tourne à 10.5 unités (à 91% de réussite au shoot !) et 10 rebonds de moyenne depuis six matches, Mitchell Robinson vit peut-être sa meilleure période de la saison.

« Son activité près du cercle, pour changer les shoots des adversaires, ou au rebond, avec ses efforts, ses points en seconde chance… Il y a tellement à dire sur son niveau de jeu », se réjouit Tom Thibodeau.

Gêné par ses problèmes au pied il y a quelques semaines, Mitchell Robinson était à la recherche de ses sensations sur le plan physique. Malgré cette alerte au poignet, il semble de mieux en mieux.

« Je sens que ma condition physique s’améliore, je cours mieux déjà. J’ai fait plus de la moitié du chemin. Je ne suis pas dans la meilleure forme possible, ni dans la pire. Je dois encore faire un effort, me remettre sur pied. J’ai connu huit mois sans jouer et je n’ai pas fait le training camp, donc je dois me construire une condition. C’est ce que je fais en ce moment, je redeviens moi-même. »