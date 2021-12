Le MVP de la nuit | Joel Embiid fier d’être un troll

« J’aime penser que je suis un troll« . C’est la réaction de Joel Embiid à l’expulsion de Montrezl Harrell la nuit dernière. Après un premier accrochage très musclé, qui leur coûtera une faute technique chacun, l’intérieur des Wizards est revenu à la charge quelques secondes plus tard en fin de 3e quart-temps.

Une légère poussette, quelques mots doux, et les arbitres ont préféré le renvoyer aux vestiaires. Tout sourire, Joel Embiid lui fera son habituel « au revoir » de la main.

« J’ai juste souri. J’ai souri car il m’a dit que je n’avais rien fait du match, et ça m’a surpris car je devais en être à 30 points en 20 minutes » se justifie le pivot des Sixers. « Il faut garder son calme, et c’est pour ça qu’il faut être malin et avoir une grande intelligence de jeu. Je ne dirais pas que j’ai provoqué la deuxième faute technique. Mais j’aime penser que je suis un troll. J’aime penser que je l’ai fait sortir de sa zone de confort, et c’est ce qui l’a sorti du match. C’est juste du basket, et le basket est aussi mental. Il faut être capable de rentrer dans la tête de son adversaire, et c’est ce que j’ai fait ce soir. »

Aussi bien qu’Allen Iverson

Sur le plan basket justement, Joel Embiid signe une performance de choix avec 36 points, 13 rebonds et 2 contres à 12 sur 17 aux tirs. Ses débuts de mi-temps sont parfaits, et ils suffisent aux Sixers à faire la différence. Notamment en défense. Une performance qui lui permet de dépasser les 7 000 points en carrière, et il égale Allen Iverson, seul autre joueur des Sixers à avoir franchi cette barre aussi rapidement. Tous les deux l’ont fait lors de leur 282e match. C’est dire si Joel Embiid est aussi un monstre.

« C’est génial, et comme je l’ai déjà dit, j’aurais aimé être moins blessé… J’en serais peut-être déjà à 15 000 points aujourd’hui » exagère le troll du soir. « Mais c’est génial, même si ce n’est pas un objectif. Le but reste de progresser à chaque match pour se donner une chance de gagner un titre. »